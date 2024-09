Kia Sportage 2024 tiếp tục khẳng định mình là một trong những mẫu SUV 5 chỗ hàng đầu trong phân khúc, thuộc thế hệ thứ 5, với thiết kế mới đầy cá tính, động cơ mạnh mẽ và công nghệ tiên tiến. Mẫu xe này đáp ứng nhu cầu về một chiếc SUV đa dụng, tiện nghi, và tiết kiệm nhiên liệu.

Bước sang năm 2024, điểm mới là khả năng phiên bản Hybrid sẽ được phân phối tại Việt Nam. Ngoài ra, trên thế giới, Kia Sportage 2024 được trang bị túi khí cho hàng ghế thứ hai và đèn pha projector LED là trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các mẫu Sportage. Đồng thời phiên bản SX AWD cũng bị loại bỏ khỏi danh mục sản phẩm.

Sportage 2024 sở hữu ngoại thất nổi bật với ngôn ngữ thiết kế mới đầy mạnh mẽ và hiện đại. Lưới tản nhiệt hình mũi hổ đặc trưng của Kia được mở rộng, kết hợp với đèn pha LED hình chữ boomerang tạo nên diện mạo cuốn hút.

Khác ngoại thất, bên trong khoang lái Sportage có nhiều điểm tương đồng với các mẫu xe anh em tới từ nhà Kia. Bảng táp-lô thiết kế kiểu phẳng và đứng, nhằm tối ưu không gian cho người lái và hành khách ngồi trên. Ngoài ra việc bố trí các chi tiết được mạ viền crom kết hợp với chất liệu Táp-lô là da, nhựa mềm… đem đến một cảm quan vô cùng hiện đại, bắt mắt những vẫn sang trọng.

Xét về trang bị an toàn, Sportage phần nào tiệm cận các mẫu CX-5, CR-V hay Outlander. Những công nghệ an toàn phổ biến đều có trên mẫu SUV hạng C của nhà Kia: Cân bằng điện tử, Camera lùi, 6 túi khí, Chống bó cứng phanh, Phân phối lực phanh điện tử, Cảm biến áp suất lốp…

Tại Gia Lai, Kia Sportage 2024 được phân phối chính hãng với 8 phiên bản và với 8 màu (Trắng, Đỏ tươi, Nâu, Xanh xám, Đỏ sẫm, Xanh nước biển, Đen, Xanh lá). Mức giá tham khảo như sau:

Tên phiên bản Giá niêm yết (đồng) Giá dự kiến lăn bánh tại Gia Lai 2.0G Luxury 779 triệu đồng 860.237.000 đồng 2.0G Premium 799 triệu đồng 882.237.000 đồng 2.0D Signature (X-Line) 899 triệu đồng 992.237.000 đồng 2.0G Signature (X-Line) 899 triệu đồng 992.237.000 đồng 2.0D Signature 919 triệu đồng 1.014.237.000 đồng 2.0G Signature 919 triệu đồng 1.014.237.000 đồng 1.6 Turbo Signature AWD 994 triệu đồng 1.096.737.000 đồng 1.6 Turbo Signature AWD (X-Line) 999 triệu đồng 1.102.237.000 đồng

* Giá lăn bánh của Sportage 2024 tại Gia Lai sẽ phụ thuộc vào từng phiên bản, khu vực đăng ký và các khoản phí khác nhau như phí trước bạ, phí đăng ký biển số, bảo hiểm trách nhiệm dân sự và các chi phí liên quan.