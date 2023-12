Băng giá phủ trắng đỉnh La Pán Tẩn ở Yên Bái

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng nay 22.12, nhiệt độ ở trung tâm H.Mù Cang Chải (Yên Bái) khoảng 9 độ C.

Tuy nhiên, đỉnh La Pán Tẩn đã xuất hiện băng giá dày đặc. Băng giá hình thành do đỉnh núi này cao khoảng 2.000 m so với mực nước biển, cứ lên cao khoảng 100 m, thì nhiệt độ sẽ giảm khoảng 0,5 độ C.

Theo người dân địa phương, băng giá bắt đầu hình thành từ đêm qua 21.12, đến sáng nay thì dày đặc, phủ trắng đỉnh núi từ độ cao khoảng 1.500 m trở lên.

Hiện nay, các tỉnh Bắc bộ, Bắc Trung bộ tiếp tục chìm trong giá rét do liên tục chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh tăng cường.

La Pán Tẩn là xã vùng sâu nằm trên đỉnh Khau Phạ, được xem là một trong tứ đại đỉnh đèo của Tây Bắc. Đây là nơi thu hút rất đông du khách.

Đêm qua 21.12, nhiều nơi tại Bắc bộ đã xuất hiện nền nhiệt dưới 10 độ C như TX.Sa Pa (Lào Cai) 3,8 độ C; TP.Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng) 3,5 độ C; Bãi Cháy (Quảng Ninh) 8,9 độ C; Phủ Liễn (Hải Phòng) 9,5 độ C. Tại Hà Nội, nơi ghi nhận nhiệt độ xuống thấp nhất là Q.Hà Đông với 12 độ C.

Đáng chú ý, đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) đã xuống dưới 0 độ C. Đêm qua, nhiệt độ tại đây là âm 2,2 độ C.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Hoàng Quốc Huy, Trạm trưởng Trạm Khí tượng Mẫu Sơn (Lạng Sơn), cho biết dù nhiệt độ âm 2,2 độ C nhưng tại đỉnh Mẫu Sơn không xuất hiện băng giá. "Điều kiện đủ để xuất hiện băng giá là nhiệt độ dưới 0 độ C và trời có sương mù. Tuy nhiên, tối qua và sáng sớm nay trời quang", ông Huy nói.

Theo dự báo, đợt rét đậm rét hại tại miền Bắc còn kéo dài đến ngày 25.12.