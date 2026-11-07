Ban Tuyên giáo Trung ương khảo sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW

(GLO)- Ngày 7-11, Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương đã có buổi làm việc với các địa phương, đơn vị về việc triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”.

Đồng chí Hà Dũng Hải - Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị (Ban Tuyên giáo Trung ương) phát biểu tại buổi làm việc. ﻿Ảnh Bá Bính

Tham gia buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, đơn vị, Thường trực Đảng ủy phường Pleiku và xã Ia Dom, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”, Gia Lai đang đẩy mạnh chuyển từ “học tập và làm theo” sang “học tập và thực hành” tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh gắn với trách nhiệm nêu gương, cải cách hành chính và giải quyết những vấn đề thực tiễn tại địa phương.

Công tác học tập, quán triệt được tổ chức rộng khắp, kết hợp trực tiếp, trực tuyến và các nền tảng số. Đặc biệt, việc thực hành theo Bác được cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ thiết thực, hướng vào giải quyết các vấn đề khó, những điểm nghẽn trong thực tiễn và những vấn đề nhân dân quan tâm.

Công tác tổ chức học tập, quán triệt được thường xuyên; việc tuyên truyền tại chi bộ, đoàn thể, khu dân cư, tổ dân phố thu hút 113.227 lượt người.

Đoàn làm việc với Đảng ủy phường Pleiku và xã Ia Dom. Ảnh: Bá Bính

Tỉnh đã kịp thời ban hành văn bản cụ thể hóa phân công trách nhiệm; đến nay có 128/141 đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt và ban hành kế hoạch thực hiện.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị gắn cam kết tu dưỡng với nhiệm vụ cụ thể; gắn với thực hành từ việc đồng hành tháo gỡ điểm nghẽn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong 9 tháng năm 2026, tỉnh đã phân cấp, ủy quyền 199 nhiệm vụ; thành lập 11 tổ công tác hỗ trợ cấp xã và tăng cường 11 công chức, viên chức về 11 xã phía Tây để hỗ trợ những lĩnh vực còn thiếu nhân lực. Bên cạnh đó, công tác đối thoại, tiếp dân, tuyên truyền và xây dựng điển hình tiếp tục được duy trì.

Đoàn khảo sát làm việc với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Ảnh: Vũ Thảo

Tại buổi làm việc, Đảng ủy phường Pleiku và Đảng ủy xã Ia Dom đã báo cáo những kết quả bước đầu, chia sẻ những mô hình, cách làm hay mang lại hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa.

Đồng thời, các địa phương cũng nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, đưa việc học tập và thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu để việc thực hiện chỉ thị ngày càng hiệu quả hơn.

Tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, việc quán triệt và triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW được đơn vị cụ thể hóa bằng nhiều mô hình thiết thực, gắn việc học tập và thực hành với nhiệm vụ chính trị và những vấn đề đặt ra tại địa bàn.

Từ thực tế triển khai, cán bộ, chiến sĩ không chỉ nâng cao tinh thần trách nhiệm mà còn trực tiếp phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo đời sống nhân dân, tham gia giải quyết những vấn đề thiết thực từ cơ sở.

Những việc làm cụ thể này góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân, củng cố thế trận biên phòng toàn dân, đưa việc học tập và thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hà Dũng Hải - Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị (Ban Tuyên giáo Trung ương) đánh giá cao những đổi mới, sáng tạo của các địa phương, đơn vị tại Gia Lai trong triển khai thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW.

Nổi bật là việc cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những mô hình thiết thực, hướng đến giải quyết các vấn đề cấp thiết trong đời sống nhân dân, tạo chuyển biến từ nhận thức sang hành động.

Đoàn công tác tham quan giọt nước tại làng Bi, xã Ia Dom. Ảnh: Vũ Thảo

Đồng chí đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chú trọng phát hiện, biểu dương và nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, những điển hình tiên tiến.

Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tiếp thu các ý kiến tại buổi làm việc, sớm nghiên cứu, ban hành hướng dẫn về biểu dương điển hình tiên tiến; đồng thời xây dựng, hoàn thiện bộ tài liệu tuyên truyền nhằm nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện chỉ thị trong thời gian tới.

Đồng chí đề nghị tỉnh Gia Lai tiếp tục quan tâm đổi mới phương thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện; chú trọng phát hiện và nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả đi đôi với khen thưởng.

Đặc biệt, cần đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu, gắn việc học tập và thực hành theo Bác với nhiệm vụ chuyên môn, trách nhiệm phục vụ nhân dân; lấy kết quả công việc và những chuyển biến cụ thể trong đời sống xã hội làm thước đo hiệu quả thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW.

Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương khảo sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị và gương điển hình tiêu biểu tại làng Bi, xã Ia Dom. Ảnh: Vũ Thảo

Trong chuyến công tác, đoàn cũng đã khảo sát các mô hình thực tế trong triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW và tìm hiểu đời sống người dân làng Bi (xã Ia Dom).

Tại đây, đoàn đã trực tiếp nắm bắt tình hình, lắng nghe ý kiến từ cơ sở, ghi nhận những kết quả đạt được cũng như khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Qua đó, làm cơ sở đề xuất các giải pháp triển khai, hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân khu vực biên giới.