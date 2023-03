(GLO)- Ngày 29-3, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo một số cục nghiệp vụ của Bộ Công an đã có buổi làm việc tại Công an tỉnh Gia Lai. Làm việc với đoàn có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, lãnh đạo Công an tỉnh và Công an các đơn vị, địa phương.