An Khê có 112 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, cấp cơ sở

Năm học 2024-2025, toàn thị xã An Khê có 24 trường công lập và 5 trường tư thục với 380 lớp/13.079 học sinh. Ngay từ đầu năm học, trên cơ sở chỉ đạo sát sao của UBND thị xã, ngành giáo dục đã triển khai đồng bộ các giải pháp đạt kết quả cao.

Tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” cho các cá nhân đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, từ năm học 2020-2021 đến năm học 2022-2023. Ảnh: Ngọc Minh

Công tác huy động và tuyển sinh trẻ 3-5 tuổi ra lớp đạt 100%; 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1; huy động 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6. Duy trì sĩ số học sinh mầm non 5 tuổi đạt 100%; học sinh cấp tiểu học đạt 100%; đạt 99,43% đối với cấp THCS.

Trên địa bàn thị xã không có hiện tượng mất an toàn, bạo hành trẻ; không xảy ra dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm; 100% trẻ mầm non được học 2 buổi/ngày; 99% trẻ đi học chuyên cần; 100% trẻ mầm non người dân tộc thiểu số được tăng cường tiếng Việt; 100% trẻ được chăm sóc bán trú tại trường; 100% trường mầm non được khám sức khỏe định kỳ.

Kết quả đánh giá cuối năm, học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 100%; 100% học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS.

Tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” cho cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm học 2024-2025. Ảnh: Ngọc Minh

Ngành giáo dục duy trì kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục Mầm non, đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 3; đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3; đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 tại 11 xã, phường, đạt 100%. Duy trì chất lượng giáo dục mũi nhọn và kết quả các cuộc thi cấp tỉnh dành cho giáo viên, học sinh.

Năm 2024-2025, UBND thị xã đã bố trí hơn 24,78 tỷ đồng đầu tư nâng cấp, sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất, mua sắm trang-thiết bị dạy học đáp ứng nhu cầu giảng dạy của giáo viên cũng như học tập của học sinh tại các nhà trường.

Tại hội nghị, đại diện một số trường đã chia sẻ những kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hay, sáng tạo trong quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngọc Minh

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” cho 7 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, từ năm học 2020-2021 đến năm học 2022-2023. Chủ tịch UBND thị xã An Khê tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” cho 105 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm học 2024-2025.