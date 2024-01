An Khê chỉnh trang đô thị đón xuân mới

(GLO)- Hiện nay, các cơ quan, phòng ban, xã, phường trên địa bàn thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đang khẩn trương chỉnh trang đô thị nhằm tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp để chào đón xuân mới.

Những ngày này, không khí thi công công trình xây dựng bồn hoa, lát gạch, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng tại khu vực ngã năm đường Đỗ Trạc diễn ra khẩn trương, sôi nổi.

Anh Lê Công Quốc-Quản lý công trình-cho biết: Công trình do Công ty TNHH một thành viên Tám Ái (thị xã An Khê) thi công. Công trình có tổng mức đầu tư 250 triệu đồng.

Được khởi công từ ngày 12-1, đến nay, công trình đã cơ bản hoàn thành. Để đảm bảo tiến độ đề ra, Công ty đã huy động tối đa nhân công, phương tiện máy móc. Những bồn hoa xây dựng xong đến đâu, Công ty tiến hành trồng hoa, trồng cỏ đậu đến đó nhằm tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp.

“Sau khi hoàn thành công trình, Ban Quản lý dịch vụ đô thị thị xã tiến hành lắp đặt 2 biểu tượng linh vật Giáp Thìn 2024 tạo điểm nhấn bộ mặt đô thị, phục vụ người dân vui xuân, đón Tết”-anh Quốc chia sẻ.

Bên cạnh thuê gia công, lắp đặt 3 biểu tượng linh vật Giáp Thìn 2024 tại khu vực Hội trường 23-3 và ngã năm Đỗ Trạc, UBND thị xã giao Ban Quản lý dịch vụ đô thị thị xã triển khai sơn sửa đảo giao thông trên các tuyến đường: Đỗ Trạc, Ngô Mây và quét vôi lối đi bộ các khu vực công cộng; lắp đèn led trang trí và bảng chữ điện tử “Chúc mừng năm mới 2024, mừng Xuân Giáp Thìn” tại đảo giao thông Đỗ Trạc; bố trí 10 chậu hoa trang trí khu vực vỉa hè trước trụ sở HĐND, UBND thị xã; sắp xếp tiểu cảnh bằng một số loài hoa như xác pháo, cúc, cẩm chướng và 3 cây hoa đào tại các vị trí trong Khu di tích lịch sử Tây Sơn Thượng đạo.

Năm nay, Ban Quản lý dịch vụ đô thị cũng được UBND thị xã giao nhiệm vụ phân lô, tổ chức chợ hoa Xuân Giáp Thìn 2024 tại khu vực Hội trường 23-3, đường Chu Văn An (phường An Tân).

Ông Hồ Mộng Điệp-Trưởng ban Quản lý dịch vụ đô thị thị xã-cho hay: Chợ hoa diễn ra trong 10 ngày, bắt đầu từ ngày 30-1 đến 17 giờ ngày 9-2 (từ 20 đến 30 tháng Chạp). Tại khu vực tổ chức chợ hoa xuân, Ban Quản lý dịch vụ đô thị đã cho công nhân cắt cỏ, san gạt tạo mặt bằng, phân lô.

“Thời gian trước, trong và sau Tết, Ban Quản lý dịch vụ đô thị tập trung công nhân và phương tiện tiến hành thu dọn rác thải, nhất là vào ngày 30 Tết, đảm bảo đường phố sạch đẹp phục vụ Nhân dân đón Tết”-ông Điệp cho biết thêm.

Song song đó, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao thị xã kiểm tra, thay mới nội dung 8 cụm pa nô phía trước Hội trường 23-3, cạnh cổng Phòng Giáo dục và Đào tạo, đường Tô Hiệu (vào Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã), ngã năm đường Ngô Mây (phường An Tân), cổng chào đường Chu Văn An (đi vào Hội trường 23-3) và tại An Khê trường (Khu di tích lịch sử Tây Sơn Thượng đạo); treo pa nô, cờ phướn, băng rôn, khẩu hiệu và trang trí 100 lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ trang trí dọc các tuyến phố chính. Tổng kinh phí phục vụ các hoạt động tuyên truyền này là gần 80 triệu đồng.

Ông Nguyễn Thanh Điệp-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin kiêm Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao thị xã-cho biết: “Công tác mua sắm vật tư, in ấn đã hoàn tất. Chúng tôi đang tiến hành treo cờ, pa nô, cờ phướn, băng rôn, khẩu hiệu; đồng thời tập trung chuẩn bị các điều kiện để tổ chức chương trình văn nghệ mừng Đảng mừng xuân và các lễ hội”.

Bên cạnh đó, thị xã An Khê đã đầu tư khoảng 5 tỷ đồng lắp đặt hệ thống đèn trang trí tại một số tuyến đường nội thị, cầu sông Ba, đảo giao thông đường Đỗ Trạc, đảo giao thông đường Ngô Mây, 2 cổng chào trên đường Quang Trung và lắp đặt, thay mới bằng 87 trụ bát giác ở 3 tuyến đường: Bùi Thị Xuân, Nguyễn Công Trứ, Hoàng Văn Thụ với số lượng 105 bóng đèn led, góp phần đảm bảo ánh sáng, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.