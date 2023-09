Ảm đạm chợ huyện Ia Grai

(GLO)- Trên cơ sở nguồn vốn phân bổ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã An Khê đã chủ động triển khai nhiệm vụ và yêu cầu các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng các công trình xây dựng cơ bản theo kế hoạch đề ra.

Sau vụ cháy chung cư mini gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người tại Hà Nội, Bộ Công an đã có điện gửi công an các địa phương đề nghị tham mưu, phối hợp tổng kiểm tra, rà soát các yêu cầu về an toàn cháy nổ đối với loại công trình này.