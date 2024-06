7 phiên bản Mazda CX-5 giá từ 759 triệu đồng

Trong các mẫu xe ở phân khúc SUV cỡ C tại Việt Nam, Mazda CX-5 là mẫu xe mang lại cảm xúc tốt nhất, xứng đáng nhất. Thiết kế thay đổi toàn diện nhờ ngôn ngữ thiết kế Artful Design mang đến diện mạo sang trọng và đẳng cấp khác biệt. Nội thất khoang lái New Mazda CX-5 thiết kế khoa học lấy con người trung tâm mang lại sự sang trọng, thoải mái nhất cho người dùng.

Mazda CX-5 áp dụng ngôn ngữ KODO thế hệ mới nổi bật với triết lý “Less is more – càng đơn giản càng đẹp”, đã nâng cấp màn hình giải trí lên 8 inch, sử dụng hệ thống 10 loa Bose mang đến âm thanh chân thực.

New Mazda CX-5 vận hành mạnh mẽ và linh hoạt khi được áp dụng công nghệ phun xăng trực tiếp có tỉ số nén cao và động cơ 2.0L SkyActiv-G mới nhất với mức tiêu hao nhiên liệu thấp, công suất và mô-men xoắn cao so với động cơ xăng cùng loại. Hộp số tự động 6 cấp giúp chuyển số nhanh và êm ái. Ngoài các tính năng trong hệ thống hỗ trợ người lái cao cấp i-Activsense, New Mazda CX-5 còn được tăng cường thêm các chức năng thông minh mới, đảm bảo an toàn tối ưu cho tất cả người ngồi trên xe.

Về trang bị an toàn, bản tiêu chuẩn Mazda CX-5 Deluxe có thêm 2 công nghệ là cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, Và bản cao cấp nhất Premium có thêm camera 360 độ.

Mazda CX-5 có tới 7 phiên bản, 5 phiên bản sử dụng động cơ 2.0L, 2 phiên bản còn lại sử dụng động cơ 2.5L. Và bảng giá của từng phiên bản như sau: