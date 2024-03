6 trường Công an công bố thông tin tuyển sinh

Một số cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Công an công bố thông tin tuyển sinh đại học năm 2024.

Tin liên quan Phương án tuyển sinh 4 trường khối ngành quân đội

Điểm chung của những trường này là mới công bố chỉ tiêu tuyển sinh, vùng tuyển sinh. Còn phương thức tuyển sinh các trường vẫn đang chờ thông tin quy định từ Bộ Công an rồi thông báo cho thí sinh sau.

Học viện Chính trị Công an Nhân dân (CAND) thông báo chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển mới) đào tạo trình độ đại học năm 2024.

Phạm vi tuyển sinh của Học viện trên toàn quốc với tổng chỉ tiêu là 100. Trong đó, phía Bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra) là 50 chỉ tiêu (5 nữ; 45 nam); phía Nam (từ thành phố Đà Nẵng trở vào) là 50 chỉ tiêu (5 nữ; 45 nam).

Năm 2024, Trường Đại học Kỹ thuật-Hậu cần CAND tuyển sinh 140 chỉ tiêu trình độ đại học chính quy tuyển mới từ nguồn học sinh tốt nghiệp THPT, chiến sĩ nghĩa vụ dự tuyển trên phạm vi toàn quốc, tăng 40 chỉ tiêu so với năm 2023.

Trong đó, phía Bắc tuyển 70 chỉ tiêu (63 nam, 7 nữ); phía Nam 70 chỉ tiêu (63 nam, 7 nữ).

Ngoài ra, Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND tuyển mới đào tạo đại học văn bằng 2 nghiệp vụ Công an (tuyển sinh tuyển mới đối với công dân đã tốt nghiệp đại học ngoài ngành Công an) là 50 chỉ tiêu (45 nam, 5 nữ).

Năm nay, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (PCCC) tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy 140 chỉ tiêu, tăng 40 chỉ tiêu so với năm 2023. Phạm vi tuyển sinh trên toàn quốc, trong đó: 70 chỉ tiêu phía Bắc (63 nam, 7 nữ), tuyển sinh các thí sinh thuộc các tỉnh, thành phố từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra; 70 chỉ tiêu phía Nam (63 nam, 7 nữ), tuyển sinh các thí sinh thuộc các tỉnh, thành phố từ thành phố Đà Nẵng trở vào.

Đồng thời, Trường Đại học PCCC tuyển sinh (tuyển mới) đào tạo đại học văn bằng 2 nghiệp vụ Công an trong phạm vi cả nước 50 chỉ tiêu (5 nữ, 45 nam).

Đối với chỉ tiêu tuyển sinh ngoài ngành CAND (hệ dân sự), Trường Đại học PCCC đang xác định chỉ tiêu cho các loại hình đào tạo dân sự, sau khi báo cáo được phê duyệt sẽ có thông báo cụ thể trên trang thông tin điện tử nhà trường ngay sau khi có hướng dẫn cụ thế của Bộ GD&ĐT, Bộ Công an.

Học viện An ninh Nhân dânvừa thông báo chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển mới) đào tạo trình độ đại học năm 2024.

Theo thông báo này, Học viện tuyển sinh năm 2024 gồm các chương trình: đào tạo đại học trong ngành; đào tạo, hợp tác đại học ngoài ngành; đào tạo đại học văn bằng 2 Nghiệp vụ Công an từ các thí sinh đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học.

Đối với hình thức đào tạo đại học trong ngành, Học viện An ninh Nhân dân tuyển sinh 410 chỉ tiêu.

Phạm vi tuyển sinh của Học viện An ninh Nhân dân là các tỉnh/thành phía Bắc từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra. Bao gồm phân vùng tuyển sinh:

Vùng 1: các tỉnh miền núi phía Bắc (10 tỉnh): Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La.

Vùng 2: các tỉnh, thành phố đồng bằng và trung du Bắc Bộ (15 tỉnh, thành phố): Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Quảng Ninh.

Vùng 3: các tỉnh Bắc Trung Bộ (6 tỉnh): Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế.

Vùng 8 phía Bắc: chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ đóng quân từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra của các đơn vị A09, C01, C10, C11, K01, K02.

Học sinh Trường Văn hóa đăng ký dự thi, tham gia xét tuyển cùng với thí sinh ở Vùng mà Công an địa phương cử vào Trường Văn hóa.

Đối với chương trình đào tạo, hợp tác ngoài ngành, phạm vi tuyển sinh toàn quốc.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh 100 chỉ tiêu. Trong đó: đào tạo đại học Y khoa (tại Học viện Quân y - Bộ Quốc phòng): 50 chỉ tiêu (Nam: 45; Nữ: 5); đào tạo ngành Công nghệ thông tin hợp tác đào tạo với Trường Công nghệ thông tin và truyền thông thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội: 50 chỉ tiêu (Nam: 50).

Chương trình đào tạo văn bằng 2 Nghiệp vụ Công an từ nguồn các thí sinh đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học tổng 100 chỉ tiêu. Trong đó: nhóm ngành Nghiệp vụ an ninh: 70 (Nam: 63; Nữ: 7); ngành An toàn thông tin: 30 (Nam: 27; Nữ: 3).

Phạm vi tuyển sinh phía Bắc từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra. Riêng ngành An toàn thông tin phạm vi tuyển sinh toàn quốc. Thời gian tuyển sinh: tháng 6 tới.

Năm 2024,Học viện Cảnh sát Nhân dân dự kiến tuyển sinh 530 chỉ tiêu đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới đối với nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát.

Theo đó, phạm vi tuyển sinh của Học viện Cảnh sát Nhân dân là khu vực phía Bắc từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra.

Phân vùng tuyển sinh gồm:

Vùng 1: Các tỉnh miền núi phía Bắc là Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La.

Vùng 2: Các tỉnh, thành phố đồng bằng và trung du Bắc Bộ gồm 15 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Quảng Ninh.

Vùng 3: Các tỉnh Bắc Trung Bộ gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế.

Vùng 8 phía Bắc: Chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ đóng quân từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra của các đơn vị nghiệp vụ.

Học sinh Trường Văn hóa đăng ký dự thi, tham gia xét tuyển cùng với thí sinh ở vùng mà Công an địa phương cử vào Trường Văn hóa.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 530 chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành Nghiệp vụ Cảnh sát (Nam: 477; Nữ: 53) theo từng phương thức tuyển sinh, địa bàn và giới tính,

Năm 2024,Trường Đại học An ninh Nhân dân tuyển sinh 260 chỉ tiêu từ nguồn học sinh tốt nghiệp THPT và chiến sĩ nghĩa vụ dự tuyển. Trong số này, trường dành 10% tuyển nữ, còn lại là nam. Năm nay trường cũng có 50 chỉ tiêu đào tạo văn bằng 2 nghiệp vụ công an, trong đó 10% là nữ.

Vùng tuyển sinh: các tỉnh Phía Nam từ Đà Nẵng đến Cà Mau.

Đối với tuyển sinh chính quy tuyển mới diện học sinh tốt nghiệp THPT và chiến sĩ nghĩa vụ dự tuyển được phân bổ theo 4 vùng tuyển sinh, gồm:

Vùng 4: các tỉnh Nam Trung Bộ gồm Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.

Vùng 5: các tỉnh Tây Nguyên gồm Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng.

Vùng 6: các tỉnh Đông Nam Bộ gồm Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, TPHCM.

Vùng 7: các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long gồm Cần Thơ, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

Vùng 8: các đơn vị trực thuộc Bộ (có chiến sĩ nghĩa vụ dự thi, xét tuyển): A09, C01, C10, C11, K01, K02

Đối với tuyển sinh chính quy tuyển mới diện Văn bằng hai, chỉ tiêu chỉ phân theo đối tượng dự tuyển nam, nữ.