2 người tử vong trong vụ cháy hiệu sách ở Quảng Nam

2 nạn nhân tử vong trong vụ cháy vừa xảy ra lúc rạng sáng 31.5 tại một hiệu sách ở phường An Sơn, TP Tam Kỳ, Quảng Nam.

”Nạn nhân tử vong trong vụ cháy là hai vợ chồng chủ hiệu sách T.H, trên đường Phan Chu Trinh. Cả hai vợ chồng ngủ ở tầng 2, phòng kín do sử dụng điều hòa. Sự cố cháy xảy ra vào lúc 2 giờ sáng 31.5, có thể do gia đình không kịp phát hiện nên gặp nạn trong vụ cháy” - lãnh đạo phường An Sơn thông tin ban đầu.

Sau khi nhận thông tin, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến hiện trường.

Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát giữa đêm, nơi xảy ra cháy là nhà cửa kiên cố, đóng kín khiến việc chữa cháy, cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Cơ quan chức năng vẫn đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ cháy.