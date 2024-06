Xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ đạt hơn 6 tỷ USD

(GLO)- Theo báo cáo của Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và PTNT), trong tháng 5-2024, xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ của Việt Nam đạt 1,25 tỷ USD (giảm 8% so với tháng 4-2024 nhưng tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2023).

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ của Việt Nam đạt 6,14 tỷ USD (tăng 23,6% so với cùng kỳ năm 2023).

Congthuong.vn cho biết, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ của Việt Nam liên tục tăng mạnh trong thời gian qua là nhờ thị trường gỗ trong nước cũng như quốc tế đang phục hồi trở lại, hoạt động xuất khẩu hầu hết các mặt hàng gỗ và sản phẩm từ gỗ đều tăng trưởng tích cực. Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu đồ nội thất gỗ đã đạt 3 tỷ USD (tăng 27,7% so với cùng kỳ năm 2023, chiếm 61,4% tổng giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ).

Ngoài ra, xuất khẩu một số mặt hàng gỗ và sản phẩm từ gỗ khác cũng tăng mạnh như: dăm gỗ đạt 851,4 triệu USD (tăng 23,1% so với cùng kỳ năm 2023); ván và ván sàn đạt 621,4 triệu USD (tăng 23,9% so với cùng kỳ năm 2023); gỗ viên nén đạt 233,3 triệu USD (tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2023)...

Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam cho hay, hiện gỗ và sản phẩm từ gỗ của Việt Nam đã được xuất khẩu sang khoảng 170 quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm 2024, ngành gỗ đặt mục tiêu xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ đạt hơn 14,2 tỷ USD (tăng khoảng 6% so với năm 2023).