Xe trọng tải lớn “tung hoành” trên đường dân sinh

Thực tế này không chỉ ảnh hưởng đến tuổi thọ của tuyến đường mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tuyến đường từ thôn Điểm 9 ra quốc lộ 25 dài gần 2 km, rộng 8 m (phần trải bê tông rộng 3,5 m). Tuyến đường này được đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động từ năm 2022 đến nay. Mặc dù địa phương cắm biển giới hạn trọng tải 6 tấn nhưng hàng chục xe có trọng tải lớn vận chuyển đất cát chạy ầm ầm từ sáng sớm tới nửa đêm trên tuyến đường này khiến người dân bức xúc.

Theo ghi nhận của P.V, vào chiều 12-3, nhiều xe trọng tải lớn mang BKS 81H-000.77, 81C-102.86, 81C-248.77 và 81C-248.20 chở vật liệu lưu thông trên tuyến đường từ cánh đồng thôn Điểm 9 ra quốc lộ 25 rồi rẽ về hướng thị xã Ayun Pa. Nhiều xe không phủ bạt chạy với tốc độ tương đối nhanh. Để đảm bảo an toàn cho bản thân mình, người điều khiển xe đạp, xe máy đều phải dạt vào lề, nhường đường cho các xe tải này đi qua.

Chị N.T.H. (thôn Điểm 9) chia sẻ: “Tuyến đường nhỏ nên khi những chiếc xe trọng tải lớn chạy qua, người dân phải dừng lại, nép vào lề đường để tránh nguy hiểm. Nhiều xe còn chạy với tốc độ cao, bụi mù mịt. Vào giờ tan học, các cháu học sinh chủ yếu đi xe đạp, xử lý tình huống kém mà gặp phải đoàn xe này thì rất nguy hiểm. Mong chính quyền địa phương và cơ quan chức năng vào cuộc xử lý để đảm bảo an toàn giao thông”.

Còn anh H.V.L. (ngã ba Điểm 9) thì bức xúc: “Dù đoạn đường có gắn biển báo giới hạn 6 tấn nhưng các xe tải lớn vẫn ngang nhiên chạy qua. Chỉ xe không thôi cũng đã quá tải so với biển quy định rồi chứ đừng nói xe có chở đất cát. Tuyến đường mới hoàn thành hơn 1 năm, nếu tình trạng này kéo dài, không sớm thì muộn đường cũng hư thôi. Xe tải chạy từ sáng sớm cho tới khoảng 9 giờ tối, không tưới nước nên bụi cuốn mù mịt. Nhà tôi lúc nào cũng phải đóng kín cửa tránh bụi”.

Ông Đoàn Văn Long-Chủ tịch UBND xã Ia Hiao-thông tin: Thời gian qua, do nắng nóng kéo dài, một số diện tích đất sản xuất khó khăn về nguồn nước nên người dân có nhu cầu hạ thấp độ cao đất ruộng để thuận lợi hơn cho quá trình canh tác. Do nhận thức còn hạn chế, bà con không biết đây là việc làm vi phạm pháp luật nên tìm cách hạ thấp chân ruộng và nhờ người khai thác chở đất đi nơi khác dẫn đến tình trạng nói trên.

Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, chính quyền địa phương đã cử cán bộ địa chính xuống kiểm tra, đề nghị bà con ngừng việc hạ thấp chân ruộng và khai thác đất mặt; đồng thời, làm việc trực tiếp với doanh nghiệp của ông Lê Thanh Hồng (thị xã Ayun Pa)-đơn vị vận chuyển đất nông nghiệp của người dân. Hiện doanh nghiệp đã chỉ đạo các tài xế dừng lưu thông trên tuyến đường này.

Đại úy Phạm Văn Hùng-Trưởng Công an xã Ia Hiao-cho hay: Việc người dân phản ánh là đúng sự thật. Tình trạng xe trọng tải lớn lưu thông trên các tuyến đường liên thôn, liên xã tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Các xe vượt quá trọng tải cho phép cũng là nguyên nhân chính khiến các tuyến đường nông thôn nhanh xuống cấp.

Tuy nhiên, việc lập biên bản xử lý các xe này thuộc thẩm quyền của Công an huyện; việc khai thác khoáng sản trái phép thuộc thẩm quyền xử lý của Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Với trách nhiệm của mình, lực lượng Công an xã sẽ phối hợp với Công an huyện tăng cường tuần tra, kiểm soát, hạn chế thấp nhất tình trạng xe quá khổ, quá tải, đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường.