Xe ôtô bất ngờ tông 2 người đi bộ tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 20 phút ngày 2-5, tại chân cầu Trạm Bạc, Km 29+500 Quốc lộ 10 (thôn Trạm Bạc, xã Lê Lợi, huyện An Dương, TP Hải Phòng) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ôtô Toyota BKS 16N-14xx do ông Bùi Duy C. (SN 1956, trú tại quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) điều khiển với 2 người đi bộ.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến anh Hà Thiên L. (SN 1993, trú tại TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) và anh Nguyễn K. (SN 1986, trú tại Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) tử vong. Xe ôtô bị hư hỏng nặng.

Theo camera hành trình và những người dân chứng kiến vụ việc, trước khi lao vào 2 nạn nhân, xe ôtô trên chạy với tốc độ nhanh, có dấu hiệu không bình thường.

Hiện, Công an huyện An Dương cùng các lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.