Theo lãnh đạo huyện Kon Plông (Kon Tum), Cơ quan điều tra Công an huyện đang điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của N.T.T.P (33 tuổi, ở tổ 1 thị trấn Măng Đen), khi có đủ căn cứ sẽ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Vợ chồng đại gia buôn bán đồ gỗ ở Kon Tum vay mượn gần 28 tỉ đồng rồi tuyên bố vỡ nợ khiến nhiều người điêu đứng, trình báo công an cầu cứu.

Công an đang phong tỏa cổng vào và cho biết hôm nay, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 4901S - Lâm Đồng được cơ quan chức năng kiểm tra, không hoạt động và không xác định thời gian làm việc trở lại.

Trong thời gian ngắn, có hơn 160 giáo viên đang công tác ở tỉnh Kon Tum xin nghỉ việc với nhiều lý do khác nhau. Đặc biệt là các giáo viên ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, nhiều năm “cắm bản” dạy học sinh.

Các y bác sỹ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đã tích cực điều trị để cứu sống nạn nhân nhưng do vết thương ở não quá nặng, em A.K đã tử vong vào lúc 7 giờ cùng ngày.

Công an H.Đắk Mil (Đắk Nông) khởi tố bị can chạy xe quá tốc độ và có hành vi chống đối, giật áo, giật bảng tên của lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông.