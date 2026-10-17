Trung tâm Y tế Ayun Pa cấp cứu thành công ca sản khoa nguy kịch

Theo đó, ngày 15-10, sản phụ B. mang thai 35 tuần 2 ngày được chuyển đến Trung tâm Y tế Ayun Pa trong tình trạng tỉnh, đau đầu, chóng mặt nhiều, phù nhiều hai chi dưới, huyết áp 160/110 mmHg, đau vùng thượng vị, nước tiểu đỏ và thiểu niệu, tim thai 140 lần/phút, sản phụ chưa chuyển dạ. Kết quả xét nghiệm ghi nhận tiểu cầu giảm còn 77.000/mm³, men gan tăng cao 487 U/L.

Bác sĩ thăm khám cho sản phụ sau phẫu thuật. Ảnh: Kiều Nhi

Qua thăm khám, đánh giá lâm sàng và kết quả xét nghiệm, các bác sĩ xác định sản phụ bị tiền sản giật có dấu hiệu nặng, biến chứng hội chứng HELLP - một biến chứng sản khoa đặc biệt nguy hiểm, có thể gây rối loạn đông máu, tổn thương đa cơ quan và đe dọa tính mạng mẹ và thai nhi.

Trước tình trạng nguy kịch của sản phụ, Trung tâm Y tế Ayun Pa tổ chức hội chẩn toàn viện, phối hợp đánh giá, thống nhất phương án phẫu thuật lấy thai cấp cứu bằng phương pháp gây mê nội khí quản.

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp tiếp tục ghi nhận nhau bong non - một biến chứng sản khoa nguy hiểm liên quan đến tiền sản giật. Bằng sự nỗ lực, tận tâm và phối hợp nhịp nhàng của cả ê-kíp, một bé trai nặng 1.800 gram đã chào đời. Do sinh non, nhẹ cân và suy hô hấp, trẻ được hồi sức sơ sinh ngay sau sinh, sau đó chuyển đến Khoa Nhi tiếp tục theo dõi, chăm sóc và điều trị.

Sau phẫu thuật, tình trạng sản phụ tiếp tục diễn biến phức tạp với tiểu cầu tiếp tục giảm, thiểu niệu, xuất hiện co giật và băng huyết sau sinh. Trước những biến chứng nguy hiểm xảy ra liên tiếp, đội ngũ y bác sĩ đã tập trung theo dõi sát, đánh giá diễn biến lâm sàng, phối hợp xử trí tích cực, truyền máu và thực hiện các biện pháp hồi sức, điều trị kịp thời.

Đến thời điểm hiện tại, sức khỏe người mẹ tạm ổn định, tiếp tục được theo dõi và điều trị. Đặc biệt, bé trai sinh non đã có tiến triển tốt, bú tốt sau quá trình hồi sức và chăm sóc tại Khoa Nhi.

Các bác sĩ khuyến cáo, tiền sản giật có thể xuất hiện và diễn biến nặng ngay cả khi thai phụ chưa chuyển dạ. Phụ nữ mang thai cần khám thai định kỳ, theo dõi huyết áp và đến ngay cơ sở y tế khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau đầu nhiều, hoa mắt, nhìn mờ, phù nhiều, đau vùng thượng vị, khó thở hoặc tiểu ít. Phát hiện sớm - Theo dõi sát - Xử trí kịp thời là yếu tố quan trọng bảo vệ an toàn cho cả mẹ và bé.