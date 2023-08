Trung Quốc nhập hồ tiêu Việt Nam cao gấp 8 lần cùng kỳ năm ngoái

(GLO)- Báo Công thương, báo điện tử Vietnamnet ngày 13-7 cho biết: Theo thống kê của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), trong 5 tháng đầu năm 2023, sản xuất thép thô trong nước chỉ đạt hơn 7,5 triệu tấn (giảm 21% so với cùng kỳ 2022); tiêu thụ đạt 7,6 triệu tấn (giảm 17% so với cùng kỳ 2022); sản xuất thép thành phẩm đạt hơn 11 triệu tấn (giảm 21,8% so với cùng kỳ năm 2022); bán hàng thép thành phẩm đạt gần 10,4 triệu tấn (giảm 19,4% so với cùng kỳ năm 2022).