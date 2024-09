Triumph Tiger 1200 là mẫu xe adventure hạng nặng, nổi bật trong dòng xe địa hình với thiết kế mạnh mẽ, động cơ năng suất và công nghệ tiên tiến. Dòng xe này được định vị là một trong những đối thủ đáng gờm trong phân khúc xe đa địa hình, Tiger 1200 hứa hẹn mang lại những trải nghiệm đáng nhớ cho những tay lái yêu thích khám phá.

Triumph Tiger 1200 có diện mạo ấn tượng với vẻ ngoài cứng cáp và đầy cơ bắp. Khung xe được tối ưu hóa với trọng lượng nhẹ, mang lại cảm giác linh hoạt khi di chuyển dù trên địa hình phức tạp. Kích thước tổng thể của xe mang đến sự thoải mái tối đa cho cả người lái và hành khách trong những chuyến đi dài ngày. Phần đầu xe có cụm đèn LED sắc nét và hệ thống kính chắn gió có thể điều chỉnh điện, hỗ trợ tối ưu cho những chuyến hành trình dài.

Tiger 1200 được trang bị động cơ 3 xi-lanh 1.160cc, sản sinh công suất 148 mã lực và mô-men xoắn 130Nm. Điều này mang lại sức mạnh vượt trội khi tăng tốc trên đường trường cũng như khả năng leo dốc mạnh mẽ trên địa hình khó. Hệ thống treo điện tử Showa cùng phanh Brembo hàng đầu đảm bảo khả năng kiểm soát ổn định trên mọi địa hình. Người lái có thể tùy chỉnh các chế độ lái như Rain, Road, Sport, Off-road và Off-road Pro để phù hợp với điều kiện di chuyển.

Triumph Tiger 1200 được tích hợp hàng loạt công nghệ tiên tiến như hệ thống ABS trong cua, kiểm soát lực kéo, kiểm soát hành trình và hệ thống khóa không chìa Keyless. Màn hình TFT 7 inch sắc nét cùng hệ thống kết nối My Triumph giúp người lái dễ dàng kiểm soát thông tin và giải trí trong suốt hành trình. Hệ thống giám sát áp suất lốp và đèn chiếu sáng tự động cũng là những tính năng an toàn đáng chú ý, mang đến sự an tâm cho người lái trên những cung đường xa.

Triumph Tiger 1200 là một sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai đam mê các chuyến phiêu lưu, thích cảm giác mạnh và cần một mẫu xe đa dụng. Với sự kết hợp giữa sức mạnh động cơ, công nghệ hiện đại và thiết kế đẳng cấp, "mãnh hổ" này chắc chắn sẽ làm hài lòng cả những người lái khó tính nhất.

Dưới đây là giá xe Triumph Tiger 1200 chi tiết: