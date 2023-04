Cơ quan điều tra xác định trong vụ án này bị can Nguyễn Phương Hằng đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu, bốn bị can còn lại giúp giữ vai trò giúp sức.

(GLO)- Chiều 6-4, đồng chí Trần Lưu Quang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) quý I-2023. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

(GLO)- Chiều 6-4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Đà Nẵng bắt tạm giam ông Hồ Văn Khoa-Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ cùng ông Trần Phước Mỹ-Phó Phòng Quản lý đô thị UBND quận Cẩm Lệ về hành vi nhận hối lộ sau khi được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

(GLO)- Công an TP. Điện Biên Phủ vừa bắt quả tang N.M.T.-Phó Trưởng phòng Kinh tế-Nội chính Báo Điện Biên Phủ về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

(GLO)- Chiều 6-4, nguồn tin từ Viện Kiểm sát nhân dân TP. Pleiku cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định tạm giữ hình sự lần thứ nhất đối với Trần Duy Hùng (SN 1996, trú tại huyện Mang Yang) để Công an TP. Pleiku điều tra về hành vi vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Gia Lai vừa có Thông báo số 428, 429, 430/TB-CSHS về việc tìm người bị hại.

(GLO)- Ngày 5-4, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh cho biết đã bắt giữ 2 đối tượng truy nã gồm: Trần Minh Trọng (SN 1993, trú tại xã Chư Á, TP. Pleiku) và Nguyễn Thị Hằng (SN 1980, trú tại thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) về tội trốn thi hành án.

Chiều ngày 4.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh - cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Bị can Phạm Trung Kiên, cựu thư ký thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, bị cáo buộc lợi dụng chức vụ được giao nhận đã nhận hối lộ hơn 180 lần với tổng số tiền hơn 42,6 tỉ đồng từ các doanh nghiệp và khách lẻ

Cựu phó giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn bị cáo buộc đã nhận hơn 2,6 triệu USD để đưa cho Hoàng Văn Hưng, Trưởng phòng Điều tra Cục An ninh điều tra Bộ Công an, nhằm giúp 2 lãnh đạo doanh nghiệp chạy án