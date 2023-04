Tìm kiếm nam thanh niên nghi nhảy cầu Sêrêpốk giữa khuya

Sáng 17-4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang triển khai lực lượng tìm kiếm nam thanh niên dưới sông Sêrêpốk.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 20 phút ngày 16-4, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được thông tin phối hợp tìm kiếm 1 thanh niên dưới sông Sêrêpốk. Tuy nhiên, do trời tối, việc triển khai lực lượng gặp nhiều khó khăn, không đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ.

Đến sáng 17-4, Tổ công tác Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH đã tiếp tục triển khai các phương án cứu nạn cứu hộ.

Theo một nguồn tin, vào thời điểm trên, nam thanh niên tên là N.T.D (SN 1993, ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) tới cầu Sêrêpốk (ranh giới 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông) và nghi nhảy cầu tự tử.