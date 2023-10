Thị trường hoa, quà tặng 'tăng nhiệt' cận Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

(GLO)- Báo Công thương dẫn số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho biết, trong tháng 8-2023, Việt Nam nhập khẩu 66.091 tấn đậu nành, tương đương 96,65 triệu USD (tăng 83,8% về lượng và tăng 86% kim ngạch so với tháng 7-2023).

Báo Công thương dẫn số liệu thống kê mới nhất từ Tổng cục Hải quan cho biết, tính đến hết tháng 8-2023, xuất khẩu xi măng và clinker (nguyên liệu chính không thể thiếu trong sản xuất xi măng) của Việt Nam đạt 21,25 triệu tấn trị giá 923 triệu USD (giảm 4,2% về lượng và giảm 5,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022).

Do hôm nay ngày nghỉ cuối tuần, kỳ điều chỉnh giá xăng dầu sẽ được liên Bộ Công thương - Tài chính dời sang ngày mai (2.10). Các dữ liệu cho thấy, giá xăng trong nước tại kỳ điều chỉnh ngày mai giảm mạnh.

Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an vừa yêu cầu tỉnh Khánh Hòa cung cấp hồ sơ chứng cứ, tài liệu có liên quan đến việc lập, thẩm định và phê duyệt bổ sung các dự án điện mặt trời nối lưới tại tỉnh Khánh Hòa vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư giai đoạn 2016 - 2020.

(GLO)- Báo Công thương ngày 19-9 dẫn số liệu của Tổng cục Hải quan cho biết, trong tháng 8-2023, Việt Nam nhập khẩu hơn 472.000 tấn phân bón trị giá 159 triệu USD (tăng 54% về lượng và tăng 85% về giá trị so với tháng 7-2023). Đây là lượng phân bón nhập khẩu đạt mức cao nhất kể từ tháng 7-2021.

(GLO)- Báo Công thương dẫn số liệu từ Trading Economics cho biết, giá đường thô thế giới ngày 18-9 đạt 590,4 USD/tấn (tăng 35% so với thời điểm đầu năm 2023, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2022). Đây là mức cao nhất 11 năm trở lại đây trong bối cảnh loạt quốc gia sản xuất và xuất khẩu đường trên thế giới như Ấn Độ, Thái Lan và Pakistan giảm sản lượng do chịu ảnh hưởng của thời tiết.