Tàu du lịch lớn nhất thế giới Icon of the Seas chuẩn bị ra khơi chuyến đầu tiên

Tàu du lịch lớn nhất thế giới mang tên "Icon of the Seas" (Biểu tượng của biển) thuộc hãng tàu du lịch Royal Caribbean đang cập cảng Ponce ở Puerto Rico, Mỹ để tiến hành cuộc kiểm tra cuối cùng trước khi chính thức ra mắt vào cuối tháng này.

Người dân sinh sống quanh cảng Ponce chắc hẳn sẽ rất tò mò và thích thú khi được chiêm ngưỡng siêu tàu du lịch "Icon of the Seas."

Tàu du lịch khổng lồ này đã cập cảng Ponce từ sáng sớm 2/1 vừa qua. Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành hãng tàu du lịch Royal Caribbean, Michael Bayley cho biết tàu sẽ phải trải qua nhiều quy trình kiểm tra trong những ngày tới và mọi công tác chuẩn bị cho lễ ra mắt chính thức đang diễn ra suôn sẻ.

Tàu du lịch "Icon of the Seas" sẽ đón những hành khách đầu tiên trong chuyến ra khơi đầu tiên của mình vào ngày 27/1 tới tại Miami, Florida. Chuyến đi này sẽ kéo dài trong 7 ngày xung quanh khu vực Caribe.

Cuối tháng 11 năm ngoái, hàng tàu biển Royal Caribbean International đã tiếp nhận "Icon of the Seas" tại xưởng đóng tàu Meyer Turku, Phần Lan.

Sau khi ra mắt chính thức, "Icon of the Seas" sẽ hoạt động quanh năm, cung cấp các chuyến du lịch dài 7 ngày ở Đông và Tây Caribe, nơi hành khách có thể ghé thăm các điểm du lịch nhiệt đới nổi tiếng như Mexico, St. Maarten và Honduras, cũng như hòn đảo tư nhân của Royal Caribbean, CocoCay, tại Bahamas.

Với chiều dài 365m, rộng 65m cùng 20 tầng, "Icon of the Seas" được cho là có kích thước gấp 5 lần con tàu Titanic lịch sử.

Tàu đạt trọng tải 250.800 tấn, có thể chứa cùng một lúc gần 8.000 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn.

Được ví như thành phố nổi khổng lồ trên biển, tàu "Icon of the Seas" có công viên nước trên biển lớn nhất thế giới, 8 khu phố và khoảng 40 quán bar và khu ăn uống khác nhau, mang đến cho hành khách những giây phút giải trí mới lạ.

Tàu có 7 bể bơi phân bổ tại các khu vực khác nhau trên tàu, mang đến những trải nghiệm mới lạ, ví dụ như bể bơi vô cực tại khu Hideaway hay bể bơi với các trò chơi cảm giác mạng tại khu Thrill Island.

Trước đó, danh hiệu tàu du lịch lớn nhất thế giới thuộc về "Wonder of the Seas" cũng thuộc đội tàu của Royal Caribbean.

Tàu "Wonder of the Seas" có chiều dài 362 m với 18 tầng.