Tăng cường bảo đảm an ninh trật tự phục vụ phát triển kinh tế-xã hội các tỉnh Tây Nguyên

Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đồng chủ trì Hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Phú Yên, Bình Phước.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh: thời gian qua, quán triệt thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh, trật tự, với vai trò nòng cốt, lực lượng Công an đã phối hợp chặt chẽ cùng các bộ, ngành, địa phương đấu tranh, ngăn chặn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm nhằm gây mất an ninh, trật tự, tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống người dân vùng Tây Nguyên.

Chính phủ tổ chức Hội nghị nhằm thống nhất nhận thức, đề ra các giải pháp tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với nhiều giải pháp đột phá, chưa có tiền lệ, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn, khơi thông mọi nguồn lực phát triển đối với Tây Nguyên và bảo đảm an ninh, trật tự vùng Tây Nguyên, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra các vụ việc gây mất an ninh, trật tự, phục vụ đắc lực phát triển kinh tế vùng Tây Nguyên.

Tại Hội nghị, Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Công an đã báo cáo khái quát về các kết quả đã đạt được thời gian qua; chỉ ra những hạn chế, khó khăn, nguy cơ, yếu tố tiềm ẩn gây mất an ninh, trật tự và xác định quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, 6 nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế-xã hội các tỉnh Tây Nguyên thời gian tới.

Các đại biểu tham luận tại Hội nghị thảo luận đều thống nhất đánh giá, lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm; đã ban hành nhiều Nghị quyết, Kết luận, Đề án để phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự vùng Tây Nguyên; việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, đề án sẽ tạo chuyển biến rõ rệt về phát triển kinh tế, xã hội và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn trong mọi tình huống. Các đại biểu đều biểu thị thống nhất tư tưởng, nhận thức, hành động, đoàn kết để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự vùng Tây Nguyên.

Phát biểu ý kiến kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Tây Nguyên là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng và môi trường sinh thái của đất nước. Đảng, Nhà nước, các đồng chí Tổng Bí thư qua các thời kỳ luôn dành sự quan tâm rất lớn, tình cảm rất đặc biệt đối với sự phát triển và ổn định của Tây Nguyên; đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận, gần đây là Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045", Quyết định số 104/QĐ-TTg ngày 8/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án phát triển kinh tế-xã hội gần với bảo vệ an ninh, quốc phòng địa bàn Tây Nguyên; đã thành lập Hội đồng vùng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành về liên kết vùng, phát triển bền vững vùng Tây Nguyên.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ rõ, việc quán triệt, triển khai các chủ trương, chính sách tại vùng Tây Nguyên vẫn còn những khó khăn, hạn chế.

Để tạo nền móng vững chắc phát triển Tây Nguyên tương xứng tiềm năng, lợi thế, củng cố bản sắc văn hóa, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, Thủ tướng yêu cầu các ban, bộ, ngành, địa phương xác định bảo đảm an ninh, trật tự là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên, lâu dài và là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, toàn dân, trong đó người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chịu trách nhiệm chính, toàn diện và trước hết.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, muốn giữ vững an ninh, trật tự thì căn cơ nhất là người dân phải có cuộc sống ấm no; cốt lõi của bảo vệ an ninh, trật tự là đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, không để ai bị bỏ lại phía sau; sức mạnh của bảo vệ an ninh, trật tự là sức mạnh lòng dân, sức mạnh của nhân dân, đây là chủ trương nhất quán của Đảng.

Tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó lấy phát triển là nguồn lực, cảm hứng để giữ vững an ninh, trật tự Tây Nguyên, đồng thời giữ vững an ninh, trật tự để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội; giải quyết vấn đề đất ở, đất sản xuất, quyết tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát không để ai bị bỏ lại phía sau, giải quyết vấn đề di cư tự do, tạo sinh kế, hỗ trợ việc làm, chuyển đổi nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số; kiên quyết không hy sinh vấn đề an sinh xã hội, môi trường để tăng trưởng đơn thuần, phải có giải pháp cụ thể bảo đảm đời sống của người dân năm sau cao hơn năm trước; hệ thống chính trị phải trong sạch, vững mạnh, gắn bó máu thịt với nhân dân, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, không để đột xuất, bất ngờ về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương Tây Nguyên phải tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm với tinh thần quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, làm việc có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, chỉ bàn làm, không bàn lùi, rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ tiến độ gắn với đôn đốc, kiểm tra để bảo đảm thực hiện có chất lượng. Coi trọng các nhiệm vụ thường xuyên, giải quyết từ sớm, từ cơ sở những vấn đề tiềm ẩn phức tạp, tốt nhất không để xảy ra vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự; nếu xảy ra thì phải xử lý nhanh, dứt điểm.

Thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương, cụ thể hóa để tổ chức hiệu quả các đề án của Thủ tướng Chính phủ với các cơ chế đặc biệt, đặc thù của Tây Nguyên; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, nền quốc phòng toàn dân vững chắc; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, xử lý các vấn đề an ninh phi truyền thống, củng cố vững chắc phòng tuyến an ninh từ xa, từ ngoài biên giới lãnh thổ.

Với tinh thần “Cả nước vì Tây Nguyên; Tây Nguyên vượt khó vươn lên cùng cả nước", Thủ tướng mong đợi và tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các tỉnh Tây Nguyên và phụ cận với khí thế, động lực mới vượt qua khó khăn, thách thức, tạo bước chuyển mạnh mẽ hơn trong phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự thời gian tới.

