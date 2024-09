Quảng Bình: Mất 260 triệu đồng sau khi nghe điện thoại của.... 'cán bộ thuế'

Công an TP HCM khuyến cáo cảnh giác với tình trạng kẻ gian dùng hình ảnh của các doanh nhân là lãnh đạo công ty, doanh nghiệp lớn để trục lợi.

(GLO)- Thời gian gần đây, lợi dụng việc cấp thẻ căn cước đối với trẻ em 0-14 tuổi, các đối tượng gọi điện tự xưng là cán bộ Công an, Cảnh sát khu vực yêu cầu người dân tải ứng dụng Dịch vụ công “giả mạo” trên điện thoại để làm thủ tục trực tuyến.

(GLO)- Với những chiêu thức tinh vi, các đối tượng đã lừa bán đồ giả cổ cho một số người dân ở xã An Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Người dân cần nêu cao cảnh giác để tránh bị lừa.

(GLO)- Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa đưa ra cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo xuất khẩu lao động, du lịch miễn thị thực.

Tổng số tiền giao dịch mua bán USDT do nhóm Phương thực hiện trong thời gian từ tháng 11-2023 đến 5-2024 là trên 1,1 tỉ USDT, tương đương trên 25.000 tỉ đồng.

(GLO)- Ngày 23-7, tổ công tác của Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) di lý đối tượng Lê Thị Hồng Vui (SN 1987, trú tại xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) về Gia Lai để điều tra về hành vi lợi dụng ảnh hưởng của ông Lê Anh Tú (Thích Minh Tuệ) nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.