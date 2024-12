Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương: Ia Grai cần chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp

(GLO)- Chiều 26-12, đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Nguyễn Ngọc Lương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ia Grai.

Nội dung buổi làm việc tập trung về tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2024, công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp và việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Báo cáo với đoàn công tác, Bí thư Huyện ủy Tống Thới Mốc thông tin: Năm 2024, được sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên cùng sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, huyện đã triển khai có hiệu quả nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội và đạt được nhiều kết quả khả quan.

Cụ thể, tổng giá trị sản xuất năm 2024 (theo giá so sánh năm 2010) trên 16.131 tỷ đồng, đạt 100,04% nghị quyết; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,85%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người ở mức 53 triệu đồng/năm, đạt 100,95% nghị quyết, tăng 6% so với năm 2023. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn huyện ước 4.423 tỷ đồng, đạt 100% nghị quyết.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện ước tính 862,9 tỷ đồng; trong đó, thu theo phân cấp thực hiện 134,66 tỷ đồng, đạt 163% dự toán tỉnh giao, tăng 16% so với năm 2023. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tích cực. Đến nay, có 10 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 52/118 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới.

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế tiếp tục có bước phát triển. Các vấn đề bức xúc phát sinh trong xã hội, đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm giải quyết kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Đ.T

Trong năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Ia Grai đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch gắn với định hướng tư tưởng, nắm bắt tâm trạng, dư luận xã hội được quan tâm đúng mức. Năm 2024, huyện đã bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng được 172 quần chúng ưu tú, đạt 114% nghị quyết.

Căn cứ văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng và ban hành kế hoạch, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2025-2030) đúng tiến độ đề ra. Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã triển khai công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển cán bộ để phục vụ cho công tác đại hội Đảng các cấp được triển khai đúng quy định.

“Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt được những kết quả bước đầu.

Hiện Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện trình cấp trên theo quy định”-Bí thư Huyện ủy Ia Grai cho biết thêm.

Bí thư Huyện ủy Tống Thới Mốc báo cáo những kết quả đạt được trong thời gian qua với đoàn công tác. Ảnh: Đ.T

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật mà huyện Ia Grai đạt được trên tất cả các lĩnh vực trong năm 2024.

Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2025 là năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh, là năm triển khai đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Do đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Ia Grai cần đề cao vai trò trách nhiệm, đổi mới, quyết tâm cao để triển khai tốt các nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025 và cho cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Tập trung thực hiện hiệu quả chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát, xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát của tỉnh trước tháng 6-2025. Chỉ đạo các đơn vị phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới dịp cuối năm.

“Đồng thời, chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 đảm bảo nghiêm túc, khoa học, chất lượng, đúng quy trình, quy định. Trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy cần chú ý công tác chuẩn bị nhân sự, văn kiện đại hội…

Đặc biệt, Ban Thường vụ Huyện ủy cần khẩn trương, nghiêm túc triển khai ngay việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo đúng tinh thần, chủ trương của Trung ương, của tỉnh.

Trong đó, cần chuẩn bị trước các phương án triển khai, tránh bị động; đồng thời, thực hiện các chính sách liên quan đến công tác cán bộ dôi dư theo tinh thần công tâm, khách quan, dân chủ... vì việc chung”-Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương chỉ đạo.