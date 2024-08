Nhóm đối tượng lừa đảo qua mạng với số tiền giao dịch 25.000 tỉ đồng

Tổng số tiền giao dịch mua bán USDT do nhóm Phương thực hiện trong thời gian từ tháng 11-2023 đến 5-2024 là trên 1,1 tỉ USDT, tương đương trên 25.000 tỉ đồng.

Ngày 2-8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng Phạm Văn Nghĩa (45 tuổi), Nguyễn Phú Yên (40 tuổi, cùng ngụ huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh); Ngọc Tuấn Anh (27 tuổi), Vương Thị Thanh Hoa (35 tuổi, cùng ngụ tại tỉnh Phú Thọ) và Ngô Xuân Phương (28 tuổi, cư trú TP Hà Nội) về các tội mua bán, trao đổi, thu thập trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Qua thời gian theo dõi, mới đây, Công an tỉnh Tây Ninh đã khám phá thành công đường dây tội phạm sử dụng không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và rửa tiền có tổ chức, xuyên quốc gia do Phạm Văn Nghĩa và Nguyễn Phú Yên cầm đầu.

Cuối năm 2022, Nghĩa và Yên cấu kết với các đối tượng người Việt Nam và người nước ngoài tại Campuchia thực hiện hành vi thu mua tài khoản ngân hàng để cung cấp cho các băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng ở nước ngoài.

Yên và Nghĩa đã mua hàng trăm tài khoản ngân hàng từ nhiều người dân trên địa bàn huyện Bến Cầu giao cho các đối tượng lừa đảo và rửa tiền tại Campuchia, hưởng lợi số tiền hàng tỉ đồng. Hai đối tượng này đã tiếp tay cho hoạt động tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Các băng nhóm lừa đảo tại Campuchia sau khi chiếm đoạt tiền từ bị hại thực hiện rửa tiền bằng cách thuê mướn lao động người Việt Nam sang Campuchia trực tiếp thực hiện chuyển khoản nhanh qua nhiều tài khoản ngân hàng sau đó chuyển khoản mua tiền điện tử để xóa dấu vết tội phạm.

Trong đó, Ngọc Tuấn Anh, Vương Thị Thanh Hoa móc nối với nhóm đối tượng hoạt động mua bán tiền điện tử (USDT) trong nước do Ngô Xuân Phương cầm đầu.

Tổng số tiền giao dịch mua bán USDT do nhóm Phương thực hiện trong thời gian từ tháng 11-2023 đến 5-2024 là trên 1,1 tỉ USDT, tương đương trên 25.000 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã thu giữ 4 ô tô, 2 mô tô, 2 laptop, 14 máy tính để bàn, 17 điện thoại di động, 23 thẻ ngân hàng, hơn 400 triệu đồng và hàng ngàn trang tài liệu về hoạt động của các đối tượng.