(GLO)- Báo Công thương ngày 19-9 dẫn số liệu của Tổng cục Hải quan cho biết, trong tháng 8-2023, Việt Nam nhập khẩu hơn 472.000 tấn phân bón trị giá 159 triệu USD (tăng 54% về lượng và tăng 85% về giá trị so với tháng 7-2023). Đây là lượng phân bón nhập khẩu đạt mức cao nhất kể từ tháng 7-2021.

Lũy kế 8 tháng năm 2023, nhập khẩu phân bón đạt gần 2,5 triệu tấn, trị giá 833 triệu USD (tăng 13% về lượng nhưng giảm 19% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022).

Giá phân bón nhập khẩu trong tháng 8-2023 ở mức 338 USD/tấn (tăng 19% so với tháng 7-2023 nhưng giảm 26% so với tháng 8-2022). Bình quân 8 tháng năm 2023, giá phân bón nhập khẩu ước đạt 347 USD/tấn (giảm 25% so với cùng kỳ năm 2022).

Theo Báo Đầu tư, 8 tháng năm 2023, Trung Quốc vẫn là nguồn cung phân bón lớn nhất cho Việt Nam, chiếm gần 50% tổng lượng phân bón nhập khẩu. Cụ thể, Việt Nam nhập khẩu hơn 1,2 triệu tấn phân bón từ Trung Quốc, trị giá 375 triệu USD (tăng 15% về lượng và 14% kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022).

Sau Trung Quốc, Nhật Bản là thị trường cung cấp phân bón lớn thứ 2 cho Việt Nam với hơn 225.200 tấn, trị giá 21 triệu USD (giảm 14% về lượng và giảm 49% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022).

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu phân bón từ Lào trong 8 tháng năm 2023 lại tăng 110% về lượng và tăng 28% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022 (đạt gần 186.000 tấn, trị giá 66 triệu USD).

Tại thị trường trong nước, giá phân đã tăng so với tháng 8-2023. Theo đó, giá ure Cà Mau (tại nhà máy) là 11.200 đồng/kg (tăng 1.200 đồng); ure Phú Mỹ từ 10.400 đến 10.600 đồng/kg (tăng 800 đồng); ure Hà Bắc 9.650 đồng/kg (tăng 150 đồng).

Hiệp hội Phân bón Việt Nam cho biết, nguyên nhân giá phân trong nước tăng là do Nga và Trung Quốc đã ban hành lệnh hạn chế xuất khẩu mặt hàng này làm cho nguồn cung bị thiếu hụt.