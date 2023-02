(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của tình hình cháy mía vùng nguyên liệu, Nhà máy Đường An Khê (tỉnh Gia Lai) có kế hoạch ưu tiên thu mua mía ở khu vực khô hạn, dễ xảy ra cháy.

Thời gian gần đây, trên địa bàn các huyện phía Đông của tỉnh có nhiều diện tích mía bị cháy như: xã Phú An (huyện Đak Pơ) 4,5 ha; xã Đak Hlơ (huyện Kbang) 8 ha; xã Thành An (thị xã An Khê) 1,9 ha; xã Đak Pơ Pho (huyện Kông Chro) 3 ha...

Theo ông Nguyễn Hoàng Phước-Phó Giám đốc Nhà máy Đường An Khê: Nhà máy sẽ ưu tiên thu mua mía ở các khu vực khô hạn (nhất là huyện Kông Chro, Đak Pơ và các xã phía Tây của huyện Kbang), nơi dễ xảy ra nguy cơ cháy mía để giảm thiểu tối đa thiệt hại cho người dân. Đối với diện tích mía bị cháy được xác định do nguyên nhân khách quan, Nhà máy sẽ hỗ trợ người dân thu hoạch nhanh trong thời gian sớm nhất với mức chữ đường bao tiêu là 9,3 và trừ tạp chất 5%.

Cùng với đó, Nhà máy tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức người dân về công tác phòng-chống cháy mía; xây dựng kế hoạch tự bảo quản diện tích mía của mình, đặc biệt là không đốt lá mía sau khi thu hoạch. Việc đốt dọn rẫy mía sau thu hoạch phải có sự theo dõi, giám sát chặt chẽ của chính quyền địa phương nhằm tránh tình trạng cháy lan sang diện tích khác nhằm bảo vệ ruộng mía cho người dân.