Nhà máy Đường An Khê tối ưu hóa quy trình sản xuất nhờ cải tiến kỹ thuật

Nổi bật là sáng kiến “Thiết kế, cải tạo lắp đặt hoàn thiện hệ thống băng tải trung gian B8.1-4B cho khu ép DC 8.000 tấn mía/ngày” của nhóm tác giả Đinh Duy Chiến và Nguyễn Xuân Tường. Sáng kiến này được áp dụng vào hoạt động sản xuất của Nhà máy từ tháng 7-2023.

Theo ông Đinh Duy Chiến-Phó Trưởng phòng Kỹ thuật chất lượng: Năm 2016, Nhà máy nâng công suất từ 10.000 tấn mía/ngày lên 18.000 tấn/ngày. Tuy nhiên, bộ phận băng tải trung gian B8.1-4B lúc này mới sản xuất được 6.000-7.000 tấn mía/ngày. Vì vậy, nhóm đã nghiên cứu, cải tạo nâng cấp hoàn thiện để băng tải đạt công suất thiết kế 8.000 tấn mía/ngày.

“Để nâng công suất, nhóm đã tính toán các thông số, nâng góc nghiêng băng tải trung gian B8.1B từ 47° lên 53°. Nâng góc nghiêng băng tải trung gian B8.2-4B từ 50° lên 55°. Cải tạo 4 hộp cao vị từ 1,5 m lên 2,539 m. Thay bánh xích chủ động Z17 lên Z21. Thay động cơ điều tốc điện từ 1.320v/ph bằng động cơ xoay chiều 37kW, 980 v/ph nối coupling vào giảm tốc kín. Băng tải thay đổi bằng biến tần 45kW. Sau đó, hoàn thiện hệ thống tự động.

Về mặt kỹ thuật, sáng kiến đã đáp ứng được công suất cho dây chuyền 8.000 tấn mía/ngày, hoạt động dễ dàng, an toàn và hiệu quả. Đặc biệt, sáng kiến đã đáp ứng được sự cần kíp là tăng công suất vận chuyển của băng tải để đáp ứng nhu cầu nâng công suất của Nhà máy”-ông Chiến thông tin.

Tương tự, sáng kiến “Soạn thảo, hướng dẫn áp dụng quy trình AK18” của nhóm tác giả Lê Thị Quyên Quyên và Lê Thị Hàn Thuyên cũng được áp dụng từ đầu năm 2021. Sáng kiến này giúp Nhà máy kiểm soát được các nguy cơ tiềm ẩn liên quan đến an toàn thực phẩm trong toàn bộ quá trình sản xuất.

Ông Nguyễn Hoàng Phước-Phó Giám đốc Nhà máy Đường An Khê: Mỗi năm, Nhà máy Đường An Khê có 35 sáng kiến của các tác giả được xét duyệt cấp Công ty và cấp cơ sở. Trong đó, nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tiễn, góp phần phát huy hiệu quả cũng như cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, tăng năng suất lao động, giảm thời gian sửa chữa, bảo dưỡng, sự cố hoạt động; qua đó làm lợi cho Nhà máy gần 4 tỷ đồng/năm.