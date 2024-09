(GLO)- Thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) có 5 trường mầm non và 6 nhóm trẻ tư thục. Thời gian qua, công tác xã hội hóa bậc học mầm non trên địa bàn thị xã không chỉ góp phần giảm bớt áp lực cho các trường công mà còn từng bước nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương.