Máy CRM: An toàn, tiện lợi

Tin liên quan BIDV Chi nhánh Gia Lai khai trương máy nộp tiền, rút tiền thế hệ mới CRM

Nhằm đáp ứng nhu cầu rút tiền mặt, nộp tiền mặt vào tài khoản, gia tăng trải nghiệm giao dịch tự động 24/7, cung cấp cho khách hàng thêm nhiều kênh giao dịch mới với nền tảng công nghệ tiên tiến nhất, BIDV Phố Núi vừa đưa vào hoạt động máy ATM thế hệ mới CRM. CRM có tính năng như một giao dịch viên ngân hàng điện tử, đáp ứng các nhu cầu giao dịch của nhiều đối tượng khách hàng. Trên nền tảng công nghệ hiện đại, CRM được trang bị thêm các tính năng vượt trội hơn ATM thế hệ cũ, đặc biệt là các tính năng giao dịch nộp tiền vào tài khoản thanh toán, nộp tiền để mở sổ tiết kiệm, chuyển khoản từ tài khoản thanh toán để mở sổ tiết kiệm, tất toán sổ tiết kiệm, vấn tin tiền gửi tiết kiệm...

Không chỉ gia tăng sự an toàn và tiện lợi khi giao dịch, CRM còn mang lại cho khách hàng nhiều ưu đãi hơn so với giao dịch truyền thống tại quầy. Theo đó, khách hàng có thể nộp tiền và gửi tiết kiệm hoàn toàn miễn phí trên CRM. Lãi suất gửi tiết kiệm tại máy cao hơn so với lãi suất cùng kỳ hạn gửi tại quầy, khách hàng nộp tiền tới 100 triệu đồng/lần (tối đa 200 tờ) và không giới hạn số lần nộp/ngày. Ngoài ra, CRM còn có chức năng phân loại mệnh giá tiền (từ 50.000 đồng đến 500.000 đồng) và phân biệt tiền giả, tiền kém chất lượng, không đủ tiêu chuẩn lưu hành, giúp loại bỏ các rủi ro tác nghiệp thủ công khi kiểm đếm tiền mặt.

Tại thị xã Ayun Pa, từ tháng 7-2023, BIDV Phố Núi là ngân hàng tiên phong đưa vào hoạt động CRM đầu tiên ở khu vực Đông Nam tỉnh. Bằng công nghệ tiên tiến và tính năng nổi bật của CRM, khách hàng được phục vụ 24/7, đáp ứng kịp thời các nhu cầu giao dịch với ngân hàng một cách tiện lợi vào bất cứ thời điểm nào trong ngày, trong tuần mà không phụ thuộc vào giờ làm việc hành chính.

Sau những trải nghiệm trên CRM, chị Lý Lệ Châu (137 Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) bày tỏ: “CMR có công nghệ hiện đại hỗ trợ tôi thực hiện giao dịch nộp tiền mặt, rút tiền mặt trên máy rất nhanh chóng, chính xác. Ngoài ra, các tính năng khác như thanh toán, chuyển tiền, gửi tiết kiệm giúp cho khách hàng chủ động hơn trong giao dịch, không bị tâm lý áp lực về thời gian sau khung giờ hành chính. Tôi rất hài lòng khi trải nghiệm giao dịch trên CRM của BIDV”.

Hiện nay, nhu cầu giao dịch thanh toán trên các nền tảng công nghệ hiện đại đang phát triển. Do đó, việc BIDV Phố Núi đưa vào hoạt động hệ thống CRM không chỉ giúp khách hàng gia tăng trải nghiệm giao dịch tự động, nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn góp phần giảm bớt áp lực, giảm tác nghiệp đối với giao dịch viên tại quầy.

Chị Võ Thị Hiền-Kiểm soát viên bộ phận giao dịch khách hàng tại Phòng Giao dịch Ayun Pa của BIDV Phố Núi-thông tin: “CRM có tính năng như một giao dịch viên điện tử hỗ trợ khách hàng thực hiện các giao dịch một cách chủ động, nhanh chóng, chính xác. Điều này giúp khách hàng có tâm lý thoải mái hơn khi trải nghiệm giao dịch tự động vào bất cứ thời điểm nào, kể cả ngày nghỉ. Tại bộ phận khách hàng, chúng tôi tập trung vào công tác tư vấn, hỗ trợ khách hàng thực hiện các nhu cầu giao dịch khác theo hướng chuyên nghiệp, tận tâm, chất lượng”.

Sau gần 4 tháng đưa vào hoạt động, máy CRM tại Phòng Giao dịch Ayun Pa (92 Trần Hưng Đạo, thị xã Ayun Pa) đã đáp ứng kịp thời nhu cầu giao dịch ngày càng đa dạng của khách hàng, góp phần nâng cao hình ảnh thương hiệu BIDV tại khu vực Đông Nam tỉnh.

Ông Trịnh Phước Lâm-Giám đốc Phòng Giao dịch Ayun Pa của BIDV Phố Núi-cho biết: “CRM là dòng máy công nghệ đời mới, tính năng hoạt động như một ngân hàng tự động nên tốc độ, thời gian xử lý các giao dịch rất nhanh chóng, chính xác, bảo mật. Ngoài ra, tất cả hoạt động giao dịch trên CRM được ghi nhận, lưu trữ dữ liệu. Kể từ khi CRM hoạt động đến nay, đa phần khách hàng đã trải nghiệm, thích ứng nhanh chóng với việc giao dịch nộp tiền mặt vào tài khoản trên máy nên tần suất tiếp quỹ cũng giảm hẳn vì có dòng tiền xoay vòng”.

Bắt kịp xu thế phát triển của thị trường, sau một thời gian chuẩn bị chu đáo, BIDV Phố Núi tiếp tục đưa vào hoạt động máy CRM thứ 2 ngay tại Hội sở ở 242 Nguyễn Tất Thành, TP. Pleiku. Trong 2 ngày (30 và 31-10), BIDV Phố Núi thực hiện chương trình khuyến mãi “Nộp tiền tại máy, nhận liền quà hay” dành tặng nhiều phần quà hấp dẫn cho khách hàng đến giao dịch nộp tiền tại CRM.