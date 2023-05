Mất tích 152 triệu năm, "T-rex đại dương" hiện ra bất ngờ giữa bảo tàng

Một bảo tàng địa phương ở Anh đã vô tình... cất trong kho một báu vật vô song suốt nhiều năm mà không hay: Loài quái vật kỳ dị nhất của biển khơi kỷ Jura, hung dữ như T-rex nhưng to lớn hơn.

Theo SciTech Daily, phát hiện kinh ngạc bắt nguồn từ việc nhà cổ sinh vật học Megan Jacobs của Đại học Portsmouth (Anh) chụp ảnh một bộ xương ngư long tại Bảo tàng Tòa thị chính Thị trấn Abingdon ở Oxfordshire. Cô đã nhận thấy một đốt sống khổng lồ, bất thường, không thể của ngư long.

Cô Jacobs hỏi thăm người quản lý và vui mừng biết được có thêm 3 đốt sống tương tự đang cất giữ trong kho.

Các mẫu vật đã được nghiên cứu chi tiết bởi nhóm từ Đại học Portsmouth, cho thấy bảo tàng này đã cất giữ tàn tích hiếm thấy về một quái vật biển huyền thoại mà không hay!

Nó là Liopleurodon, một sinh vật quái dị thuộc nhóm thằn lằn đầu rắn, được giới cổ sinh vật học biết đến từ lâu nhưng gần như dưới dạng một "bóng ma".

Giáo sư David Martill từ Trường Môi trường, Địa lý và khoa học địa chất thuộc Đại học Portsmouth, tác giả chính của nghiên cứu và là người từng tìm hiểu về Liopleurodon từ những năm 1990 cho biết vào các thập kỷ trước, Liopleurodon được ước tính dài đến 25 m.

Nhưng đó chỉ là suy đoán, cũng như hình dạng của nó, vì sự thật là chưa có mẩu xương nào đủ lớn được tìm thấy từ quái vật kỷ Jura này. Người ta chỉ biết nó ở đó, một loài mới, khác biệt, nguy hiểm.

Các hóa thạch được bảo tàng ở Oxfordshire lưu giữ đã vén màn bí ẩn, ví đó là những đốt sống hoàn toàn nguyên vẹn, đủ để các nhà khao học làm nó phải "hiện hình" trở lại.

Sinh vật được ước tính sống vào khoảng 142-152 triệu năm trước, thuộc một nhóm thằn lằn đầu rắn hiếm có cổ ngắn và mập, khác với hình ảnh chiếc cổ dài quái dị của các loài cùng nhóm khác.

Nó có chiều dài ít nhất 14,4 m, chứ không tới mức 25 m trước đây. Nhưng bất chấp điều đó, nó vẫn vô cùng nguy hiểm.

"Chúng có hộp sọ đồ sộ với những chiếc răng nhô ra, khổng lồ như những con dao găm - to ngang với T-rex, nếu không muốn nói là lớn hơn và chắc chắn là mạnh hơn"- giáo sư Martill mô tả.

Nó cũng lớn hơn hầu hết các quái vật biển lẫn quái vật trên cạn cùng thời, cũng như gấp đôi cá voi sát thủ hiện đại. Điều này cho thấy đây rất có thể là một T-rex phiên bản dại dương, một quái vật biển "bạo chúa".

Giáo sư Martill nói thêm: "Chúng đứng đầu chuỗi thức ăn ở biển và có lẽ ăn những con ngư long, thằn lằn đầu rắn khác, thậm chí có thể là cá sấu biển, với cách thức là cắn con mồi làm đôi rồi xé từng miếng".

Mô tả này trùng khớp với một loạt phát hiện cổ sinh vật học khác, bao gồm những con ngư long bị cắn chết thảm khốc trước khi hóa thạch, với vết răng quái vật khủng khiếp trên xương, từng được trưng bày trong một số bộ sưu tập ở Anh.

Mẫu vật "T-rex đại dương" này được khai quật trước đó tại Trang trại Warren ở Thung lũng sông Thames, địa phận Oxfordshire, đến từ Hệ tầng đất sét Kimmeridge có niên đại 152 triệu năm tuổi.

Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học The Proceedings of the Geologist's Association.