Lynk & Co 01 2024: Bổ sung tính năng, giữ nguyên giá bán 999 triệu đồng

Ngày 7-8, GreenLynk Automotives-nhà phân phối thương hiệu Lynk & Co tại Việt Nam giới thiệu mẫu gầm cao 01 mới, được định vị ở phân khúc gầm cao hạng sang cỡ C. Mẫu xe được bổ sung 28 tính năng nhưng vẫn giữ nguyên giá bán 999 triệu đồng.

Lynk & Co 01 hiện là mẫu xe Trung Quốc bán chạy nhất của thương hiệu Lynk & Co trên toàn cầu, có thiết kế khác biệt, không sao chép bất kỳ một mẫu xe sang nào. Xe sở hữu các thông số dài x rộng x cao lần lượt là 4.549 x 1.860 x 1.689 mm cùng trục cơ sở ở mức 2.734 mm và khoảng sáng gầm 213 mm.

Ở phiên bản mới, thiết kế của Lynk & Co 01 được nâng cấp với những tính năng mới như gương hậu ngoài gập điện, tích hợp sưởi, nhớ vị trí và tự động hạ thấp khi lùi. Xe sử dụng kính cách âm ở hai cửa trước. Bộ vành (mâm) 20 inch phong cách thể thao mới, trong khi bản cũ dùng vành 19 inch.

Nội thất của 01 phiên bản 2024 cập nhật thêm nhiều tính năng hơn bản cũ. Ghế bọc da cao cấp hơn, ghế lái chỉnh điện 12 hướng, đệm đỡ lưng 4 hướng và nhớ vị trí. Ghế phụ chỉnh điện 8 hướng. Hàng ghế trước tích hợp sưởi và làm mát. Đèn viền nội thất có thể điểu chỉnh màu. Sạc không dây và ổ cắm 12V trước và sau. Hệ thống âm thanh cao cấp với 10 loa Harman Infinity.

Ngoài ra, Lynk & Co 01 2024 còn nâng cấp hệ thống hỗ trợ lái ADAS bổ sung thêm 7 tính năng lên thành 20 tính năng. Các tính năng mới như hệ thống hỗ trợ đỗ xe và ra khỏi chỗ đỗ bán tự động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện đến gần, cảnh báo chuyển làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau khi lùi, hệ thống đèn pha thích ứng và cảm biến đỗ xe phía trước.

Động cơ của Lynk & Co 01 2024 vẫn là máy xăng 2.0 tăng áp, công suất 215 mã lực tại 5.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 325 Nm từ 1.800-4.500 vòng/phút. Xe sử dụng hộp số tự động 8 cấp.

Đặc biệt, GreenLynk công bố chính sách đổi xe miễn phí sang phiên bản mới cho các khách hàng đã mua xe Lynk & Co 01 phiên bản cũ. Ngoài ra, khách hàng mua mẫu 2024 sẽ được tặng gói bảo dưỡng 5 năm miễn phí. Theo đó, nhà phân phối lựa chọn kéo dài thời gian bảo hành từ 5 năm hoặc 150.000km lên 6 năm hoặc 175.000km (tùy điều kiện nào đến trước), áp dụng với tất cả các dòng xe Lynk & Co tại Việt Nam. Chính sách này cũng được áp dụng với tất cả xe Lynk & Co đã bán ra thị trường. Bên cạnh đó, khách hàng sở hữu xe Lynk & Co vẫn được hưởng các dịch vụ cần thiết khác như cứu hộ xe miễn phí 24/7 về các xưởng dịch vụ chính hãng của Lynk & Co hoặc hệ thống 90 xưởng dịch vụ của Tasco Auto.

Theo kế hoạch, Lynk & Co 01 bán ra thị trường Việt Nam từ ngày 7-8-2024, giá không thay đổi so với bản cũ. Giá lăn bánh tham khảo như sau: