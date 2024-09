Lũ đặc biệt lớn trên sông Thao, Yên Bái nguy cơ lụt như 2018

Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ cho biết do chịu ảnh hưởng từ dải hội tụ nhiệt đới nối với cơn bão số 3, thời tiết TP HCM và Nam Bộ có mưa to và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo do ảnh hưởng của bão số 3, tại TP Hà Nội ngày 7-9 trời nhiều mây, có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 6-8, giật cấp 9-11. Hầu hết các khu vực trên cả nước đều có mưa dông và mưa to.