Làm rõ vụ việc ngôi mộ ở Nghĩa trang TP.Pleiku bị đập phá

Sáng 31-7, có mặt tại Nghĩa trang TP. Pleiku, chúng tôi nhận thấy lư hương, cánh cửa kính, gạch men ốp bàn thờ trên nhiều ngôi mộ bị vỡ tung tóe, vương vãi khắp nơi. Phần đa những ngôi mộ có cửa kính bọc nhôm quanh viền được lắp đặt trước trang thờ đều bị hư hỏng. Mặt kính được đặt ở những góc khác nhau trong các ngôi mộ này. Còn những mảnh nhôm ốp viền quanh cửa kính đều “không cánh mà bay”.

Một vài ngôi mộ khác, cánh cửa kính bọc nhôm được gắn rất chặt vào lớp gạch ốp tường có xuất hiện dấu vết cạy, chặt nham nhở. Còn nhiều đoạn khung nhôm lủng lẳng trước trang thờ ở một số ngôi mộ.

Cùng chúng tôi “mục sở thị” những ngôi mộ bị hư hỏng và mất đi phần nhôm bọc viền quanh cửa kính, ông Võ Văn Mười-Quản trang Nghĩa trang TP. Pleiku thông tin: Khoảng 7 giờ ngày 24-7, trong quá trình đi kiểm tra tại Nghĩa trang TP. Pleiku, ông phát hiện nhiều phần mộ bị tháo dỡ cửa kính, vỡ lư hương. Nghi kẻ gian lợi dụng trời mưa tháo dỡ phần cửa kính lấy phần nhôm bọc quanh viền để bán trục lợi, ông Mười đã báo cho Công an phường Ia Kring. “Công an phường Ia Kring phối hợp với các Đội nghiệp vụ của Công an TP. Pleiku nhanh chóng có mặt tại hiện trường sau khi tiếp nhận tin báo của tôi. Kiểm tra xong hiện trường, lực lượng Công an đã tiến hành lập biên bản vụ việc. Có trên 100 ngôi mộ bị đập phá, lấy mất phần nhôm. Ước thiệt hại ban đầu khoảng 50 triệu đồng. Phát hiện ngôi mộ bị phá hoại, một số hộ gia đình rất bức xúc và đã thuê thợ đến sửa chữa, lắp đặt lại cửa kính”-ông Mười cho hay.

Cũng theo ông Mười: “Khu nghĩa trang Pleiku có diện tích rộng mà người được giao nhiệm vụ trông coi, bảo vệ ít và chưa có hệ thống đèn chiếu sáng. Vậy nên chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc quản lý, bảo vệ, nhất là ban đêm. Tôi mong cơ quan Công an nhanh chóng điều tra, xử lý nghiêm minh các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội để răn đe và đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực này”-ông Mười trình bày.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Hoàng Quang Minh-Chủ tịch UBND phường Ia Kring-cho biết: Nghĩa trang TP. Pleiku thuộc địa bàn tổ 7. Công an phường cũng đã báo cáo với lãnh đạo UBND phường về việc nhiều ngôi mộ nghi bị kẻ gian đập phá, tháo dỡ lấy trộm cửa nhôm kính bảo vệ trước trang thờ. Công an phường cũng đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Công an TP. Pleiku để tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân và đối tượng thực hiện hành vi vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.