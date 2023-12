Lâm Đồng kêu gọi đầu tư vào Công viên Ánh Sáng

Tin liên quan Xây dựng Lâm Đồng phát triển giàu mạnh và văn minh, trở thành cực tăng trưởng kinh tế quan trọng của Vùng Tây Nguyên

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng, đây là cơ hội để tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân được biết về chủ trương thu hút đầu tư Dự án Khu công viên Ánh Sáng.

Theo đó, Dự án Khu công viên Ánh Sáng có địa điểm đầu tư tại Phường 1, Phường 3, Phường 4, TP Đà Lạt. Mục tiêu đầu tư là xây dựng công viên Ánh Sáng thành “điểm nhấn xanh” kết nối với khu vực trung tâm TP Đà Lạt, xây dựng công trình ngầm giải quyết nhu cầu đỗ xe và góp phần giải quyết ùn tắc giao thông của khu vực xung quanh Dự án. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu giá quyền sử dụng đất.

Phạm vi, quy mô hoạch là 10,31ha, trong đó phạm vi, diện tích điều chỉnh, mở rộng là 8,43 ha, phạm vi diện tích không điều chỉnh là 1,88 ha, gồm: diện tích trung tâm thương mại Ánh Sáng là 1,69 ha và diện tích hạ tầng khu thương mại 0,19 ha.

Đối với công viên Ánh Sáng hiện tại do xây dựng dưới thấp, không phát huy được hiệu quả do người dân khó tiếp cận, khuất tầm nhìn, dễ phát sinh một số vấn đề xã hội, khó kiểm soát. Do đó, trong quy hoạch điều chỉnh cần phải nâng mặt bằng khu công viên lên bằng với mặt đường Nguyễn Văn Cừ nối dài để công viên phát huy được tác dụng, người dân dễ dàng tiếp cận, tạo khu công viên mở giữa trung tâm thành phố. Mặt khác nhu cầu giải quyết ùn tắc giao thông khu vực xung quanh ngày càng trở nên cấp bách, bổ sung thêm bãi đậu xe và lối thoát cho khu vực trung tâm. Để giải quyết triệt để các vấn đề trên, việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư và Công viên Ánh Sáng hết sức cần thiết.

Trước đó, ngày 20/11/2023, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh này giai đoạn 2021-2025 đối với Dự án Khu công viên Ánh Sáng với các nội dung thông tin như trên.

Đồng thời, UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện công bố, công khai chủ trương thu hút đầu tư dự án; đồng thời hướng dẫn UBND TP Đà Lạt và các sở, ban, ngành liên quan thực hiện các trình tự, thủ tục cần thiết lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo đúng quy định.

UBND tỉnh cũng giao UBND TP Đà Lạt tổ chức triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định để triển khai thực hiện Dự án đảm bảo đúng chất lượng, tiến độ.