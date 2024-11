Ký kết mua bán 1.000 xe ô tô điện Wuling

(GLO)- Ngày 24-11, tại khách sạn Mường Thanh Grand Gia Lai, Công ty cổ phần TMT Motors, Hệ thống Ô tô Hùng Tuyến Thiên Ân tổ chức ký kết mua bán 1.000 xe ôtô Wuling Bingo và xe Mini EV với Công ty cổ phần Let’s Go An Bình.

Tại buổi lễ, ông Bùi Quốc Công-Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TMT Motors, ông Nguyễn Mậu Dũng-chủ đầu tư Hệ thống Ô tô Hùng Tuyến Thiên Ân, ông Trần Lưu Văn-Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Let’s Go An Bình đã ký hợp đồng mua bán 1.000 xe ô tô điện Wuling, bao gồm 600 xe Mini EV và 400 xe Bingo.

Đại diện lãnh đạo TMT Motors, Hệ thống Ô tô Hùng Tuyến Thiên An, Công ty cổ phần Let's Go An Bình ký kết hợp đồng mua bán 1.000 xe ô tô điện Wuling. Ảnh: Sơn Ca

Theo đó, toàn bộ 1.000 xe ô tô điện Wuling sẽ được Công ty cổ phần TMT Motors, Hệ thống Ô tô Hùng Tuyến Thiên Ân bàn giao cho Công ty cổ phần Let’s Go An Bình trong năm 2025. Số xe ô tô điện này sẽ được Công ty cổ phần Let’s Go An Bình phân bổ về các tỉnh mà công ty đang triển khai dịch vụ taxi điện mini giá rẻ với thương hiệu Let’s Go Taxi là Phú Yên, Bình Định. Sắp tới sẽ mở tại Gia Lai, Nha Trang (Khánh Hòa), Đắk Lắk, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu…

Sự kiện ký kết hợp đồng bán 1.000 xe Wuling Bingo và xe Mini EV đánh dấu bước phát triển mới của thương hiệu ô tô điện Wuling tại thị trường các tỉnh khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Đây cũng là hợp đồng mua bán xe ô tô điện Wuling lớn nhất từ trước đến nay.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư hệ thống trụ sạc cho xe điện, tạo thành hệ sinh thái sinh thái xanh, sạch, giảm khí thải ra môi trường. Ảnh: Sơn Ca

Cũng tại buổi lễ, đại diện Hệ thống Ô tô Hùng Tuyến Thiên Ân, Công ty cổ phần Let’s Go An Bình và Công ty cổ phần Trạm sạc Xe điện Solar EV đã ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư 200 trụ sạc ôtô điện.

Hệ thống Ô tô Hùng Tuyến Thiên Ân là doanh nghiệp tư nhân có bề dày hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh xe ô tô tại thị trường Gia Lai và Kon Tum. Hiện nay, Hệ thống Ô tô Hùng Tuyến Thiên Ân bao gồm các đại lý chuyên phân phối các dòng xe ô tô du lịch, ô tô điện, các dòng xe thương mại thuộc các hãng Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc như: Honda Ôtô Gia Lai là đại lý 5S của Honda Việt Nam; đại lý phân phối độc quyền các dòng xe tải thương mại các loại; Wuling Gia Lai là đại lý 3S của Công ty cổ phần TMT Motors phân phối các dòng xe ôtô điện như Mini EV và Wuling Bingo.