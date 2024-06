Kiện toàn chức danh ủy viên UBND tỉnh Đắk Lắk

Ngày 20/6, HĐND tỉnh Đắk Lắk tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 13. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Đắk Lắk tập trung thảo luận, xem xét 7 nghị quyết quan trọng, cấp thiết, phục vụ công tác điều hành, quản lý kinh tế xã hội của tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Đắk Lắk tiến hành miễn nhiệm ủy viên UBND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà H’Yâo Knul, Bí thư Huyện ủy Krông Ana, nguyên Trưởng ban Dân tộc của UBND tỉnh, do chuyển công tác khác; bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Kính, Trưởng ban Dân tộc của UBND tỉnh.

Trước đó, ông Nguyễn Kính giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Krông Ana.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Đắk Lắk tập trung thảo luận, xem xét các nghị quyết quan trọng: Đặt tên đường trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột (đợt 5); Bãi bỏ nghị quyết số 07 ngày 20/4/2023 của HĐND tỉnh về việc bố trí ngân sách tỉnh tham gia dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột; Quy định tiêu chí thành lập tiêu chí số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự và chế độ hỗ trợ, bồi dưỡng cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh nhằm triển khai Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở đúng thời điểm 1/7/2024; Quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”; hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh.