Khởi tố nguyên Phó ban quản lý rừng phòng hộ Đam B’ri

Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ông Đường Hòa Bình (46 tuổi, nguyên Phó ban Quản lý rừng phòng hộ Đam B’ri) để điều tra hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, những năm 2001-2016, Chính phủ có những quy định tạo điều kiện cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ tham gia bảo vệ và phát triển rừng; đồng thời, thụ hưởng các chính sách như được chi trả tiền bảo vệ rừng và được khai thác lâm sản phụ để tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

Trái với chủ trương trên, ông Bình cấu kết với một số cán bộ xã Lộc Nam (huyện Bảo Lâm) dùng tên của 7 hộ dân để lập khống hồ sơ vào danh sách nhận khoán 130ha rừng và đất lâm nghiệp tại tiểu khu 491.

Thế nhưng, sau đó chỉ có 1 hộ được giao đất và một phần diện tích rừng tự nhiên để quản lý bảo vệ. Phần lớn diện tích rừng và đất lâm nghiệp còn lại được giao cho Cty Phương Minh, vi phạm các quy định của pháp luật.

Trong số 7 hộ có tên trong hồ sơ, 2 hộ là người thân của ông Minh, chủ Cty Phương Minh. Mặt khác, trong 7 hộ nói trên, chỉ có 3 hộ là đúng đối tượng, nhưng chính các hộ này cũng không được nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp.

Việc làm trên dẫn đến tranh chấp giữa ông Minh và một hộ có tên trong danh sách nhận khoán làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương; mặt khác xảy ra hệ lụy một phần diện tích đất rừng bị lấn chiếm, rừng bị phá.

Công an huyện Bảo Lâm đã vào cuộc điều tra, làm rõ những khuất tất trong “phi vụ” giao khoán rừng và đất lâm nghiệp nói trên. Quá trình điều tra, công an phát hiện sai phạm của ông Đường Hòa Bình nên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Hiện ông Bình được cho tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra của cơ quan chức năng.