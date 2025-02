Hơn 24.000 người khám, cấp cứu tai nạn nghi do giao thông trong 8 ngày nghỉ Tết

Khoa Cấp cứu A9 của Bệnh viện Bạch Mai luôn đảm bảo thực hiện thường trực 4 cấp. Ảnh Minh Quyết/Nguồn TTXVN

Số lượt người bệnh nghi liên quan đến tai nạn giao thông phải nhập viện theo dõi, điều trị nội trú trong 8 ngày nghỉ Tết là 9.755 người. Tổng số ca tử vong nghi do tai nạn giao thông là 159 người, trong đó tử vong trước khi đến cơ sở khám-chữa bệnh là 66 người, tử vong tại cơ sở khám-chữa bệnh là 38 người và tiên lượng tử vong xin về là 55 người.

Dịp nghỉ Tết Nguyên đán có 481 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa; 47 trường hợp khám, cấp cứu tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế, chưa ghi nhận ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2024, tổng số khám, cấp cứu tai nạn nghi do pháo nổ, pháo hoa giảm 135 người (22,8%); tổng số khám, cấp cứu tai nạn nghi do vũ khí, vật liệu nổ tự chế giảm 48 người (53,3%).