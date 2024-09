Những ngày qua, nhiều địa phương ở tỉnh Đắk Lắk đã ban hành thông báo truy thu phần chi sai phụ cấp ưu đãi cho nhà giáo theo Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 6-10-2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Giáo viên lo lắng

UBND huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản đồng ý đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện về việc thu hồi chi trả phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên.

Theo đó, UBND huyện Krông Pắk thống nhất thu hồi số tiền chênh lệch do chi trả phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo vượt mức quy định theo Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg (gọi tắt là quyết định 244). Khoảng thời gian chi trả sai phải thu hồi là từ ngày Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4-6-2021 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực (quyết định phê duyệt danh mục các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025) đến tháng 8-2024.

Theo tìm hiểu của phóng viên, sau khi quyết định 861 có hiệu lực, huyện Krông Pắk có 5 xã, thị trấn, gồm: Hòa An, Ea Kly, Ea Kuăng, Hòa Tiến và thị trấn Phước An đã thay đổi khu vực. Lúc này, giáo viên mầm non, tiểu học sẽ được hưởng phụ cấp ưu đãi 35% thay vì 50% như trước. Còn giáo viên THCS sẽ được hưởng mức 30% thay vì 35% theo quy định tại quyết định 244. Tuy nhiên, huyện này vẫn tiếp tục áp dụng khu vực cũ để chi trả phụ cấp ưu đãi dẫn đến chi trả vượt mức quy định. Sau 3 năm chi sai, mới đây Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện này gửi văn bản cho các trường yêu cầu thu hồi.

Cô D.T.H. (giáo viên dạy tiểu học tại xã Ea Kly, huyện Krông Pắk) cho biết những ngày qua, các giáo viên trong trường xôn xao việc bị truy thu tiền phụ cấp ưu đãi. Các giáo viên thắc mắc vì sao lại để xảy ra tình trạng chi sai thời gian dài với số tiền lớn mới phát hiện. Hiện đời sống của nhiều giáo viên vẫn còn khó khăn, giờ truy thu số tiền lớn như vậy thì rất khó để trả.

"Sau khi tính toán, tôi sẽ bị truy thu gần 50 triệu đồng. Việc nộp lại số tiền này chúng tôi hoàn toàn đồng ý nhưng cơ quan chức năng phải thực hiện lộ trình dài để giáo viên xoay xở" - cô H. nói.

Tương tự, cô M.T.T.D. (giáo viên tiểu học tại thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk) cho biết sau gần 20 năm đi dạy, dù đã bổ sung bằng cấp từ năm 2012 nhưng đến nay cô vẫn phải hưởng lương trung cấp nên 1 tháng chỉ hơn 9 triệu đồng. Với mức lương này, cô D. chỉ đảm bảo cuộc sống hàng ngày. Sau khi có thông tin bị truy thu, cô D. lo lắng không biết lấy tiền đâu để trả trong khoảng thời gian ngắn.

Chi sai hàng chục tỉ đồng

Trước đó, qua thanh tra theo kế hoạch, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk phát hiện thị xã Buôn Hồ chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi cho giáo viên từ tháng 6-2021 đến tháng 7-2024 không đúng hướng dẫn theo thông tư liên tịch của liên bộ hướng dẫn thực hiện quyết định số 244 của Thủ tướng Chính phủ.

Để có cơ sở kết luận việc áp dụng mức ưu đãi cho giáo viên giảng dạy tại các xã trên địa bàn toàn tỉnh, Thanh tra tỉnh đã có văn bản gửi Ủy ban Dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được hướng dẫn giai đoạn từ tháng 5-2021 trở về trước, tỉnh Đắk Lắk có 184 xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Từ ngày 4-6-2021, theo quyết định số 861, giai đoạn 2021-2025, tỉnh Đắk Lắk có 130/184 xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi (giảm 54 xã). Trong đó, tại thị xã Buôn Hồ có 8/12 xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi (giảm 4 xã).

Tuy nhiên, từ tháng 6-2021 đến 31-12-2023, UBND thị xã Buôn Hồ vẫn chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi theo mức ở khu vực miền núi cho tất cả giáo viên đang giảng dạy tại các trường đóng chân trên địa bàn là không đúng quy định.

Chỉ tính riêng tại thị xã Buôn Hồ, việc chi trả sai đã gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 5,6 tỉ đồng. Đây là số tiền chênh lệch 5% và 15% giữa khu vực miền núi và đồng bằng đã chi cho các trường đóng chân trên địa bàn 4 phường không thuộc khu vực miền núi, gồm: Thiện An, An Bình, Bình Tân, Đoàn Kết.

Cũng theo Thanh tra tỉnh Đắk Lắk, ngoài thị xã Buôn Hồ, qua khảo sát tại một số đơn vị cấp huyện còn lại cho thấy, các đơn vị cũng đang chi trả chế độ phụ cấp theo mức ưu đãi khu vực miền núi cho tất cả giáo viên đang giảng dạy tại các trường đóng chân trên địa bàn là không đúng quy định.

Từ thực trạng trên, Thanh tra tỉnh báo cáo và xin chủ trương thống nhất của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk thu hồi số tiền hơn 5,6 tỉ đồng do UBND thị xã Buôn Hồ đã chi trả không đúng quy định. Đồng thời, áp dụng biện pháp thu hồi nộp trả ngân sách Nhà nước số tiền chi không đúng về ưu đãi cho giáo viên ở các đơn vị còn lại trên địa bàn tỉnh.

Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương thanh tra chuyên đề về việc chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo thời kỳ 2021-2024 để kịp thời xử lý, tham mưu UBND tỉnh thống nhất, chỉ đạo thực hiện chung trên địa bàn toàn tỉnh.

Nhiều địa phương thông báo thu hồi Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện có nhiều địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng kế hoạch thu hồi số tiền đã chi sai. Tại huyện M'Đrắk có 4 xã và thị trấn phải truy thu phụ cấp ưu đãi. Tại huyện Ea Kar, Phòng Tài chính - Kế hoạch cũng vừa yêu cầu các trường trên địa bàn 4 xã, thị trấn dự toán thu hồi.

Theo Bài và ảnh: Cao Nguyên (NLĐO)