Giá vàng treo cao chờ vía Thần tài

Dân vàng sợ ôm hàng

Trưa 23.1, tiệm vàng Mi Hồng (đường Bùi Hữu Nghĩa, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) có khoảng 10 người khách vào mua xem và mua vàng nữ trang. Ở quầy vàng nhẫn và vàng miếng, khách đứng đông hơn.

Một khách hàng trung niên yêu cầu 1 lượng vàng nhẫn gồm 2 chiếc 2 chỉ và 2 chiếc 3 chỉ, nhân viên tiệm báo giá 63,3 triệu đồng/lượng. Nhìn lên bảng giá niêm yết trên cao, vàng này là 3 số 9, không có giá vàng nhẫn 4 số 9. Khách hàng tiếp theo hỏi nhân viên của tiệm có sản phẩm vàng Thần tài không thì nhận lại câu trả lời là không, người này cũng mua một nhẫn 2 chỉ 3 số 9. Dạo một vòng quanh các tiệm vàng quanh khu vực chợ Tân Định (Q.1, TP.HCM) thời điểm này trưng bày chủ yếu là dây chuyền, lắc tay, vòng xi men, nhẫn mẫu hoa hay gắn đá… Nhân viên một tiệm vàng giải thích, phải gần đến ngày Thần tài tiệm mới lấy hàng. Giờ còn xa, mua trước mà không bán được, lỡ đến lúc đó giá xuống lại lỗ.

Nếu các tiệm vàng tỏ ra thận trọng thì hệ thống cửa hàng PNJ đã sẵn sàng những bộ sưu tập mới tung ra thị trường như Kim Bảo Như Ý, các sản phẩm 12 linh vật, charm, mề đay, các sản phẩm nam trang từ dòng thời trang cho đến phong thủy, bộ sưu tập Kim Long Phi Vân, đồng vàng 24K Kim Long Đại Cát… Là đơn vị bỏ sỉ, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC cũng đã sản xuất các loại vàng năm con rồng như Rồng vàng Bình An (loại 1 chỉ), Rồng vàng Như Ý (loại 1 chỉ), miếng vàng con Rồng (trong 12 con giáp), miếng vàng ông Phúc-Lộc-Thọ… Đại diện công ty cho biết các đơn vị lấy hàng cuối năm nay chậm hơn mọi năm.

Theo chủ tiệm vàng trên địa bàn Q.8, TP.HCM, ông Trương Cẩm Cường, thời điểm này mọi năm đã bắt đầu lấy các loại vàng phục vụ ngày Thần tài như vàng nhẫn, miếng vàng ông Tài, ông Thọ… để ra tết bán.

"Năm ngoái chúng tôi cũng làm như vậy nhưng ôm hàng xong thì người mua ít hẳn nên năm nay không làm vậy nữa", ông Cường giải thích và nói thêm, năm 2023, có hiện tượng khách bán những sản phẩm liên quan đến Thần tài để lấy tiền trang trải cho cuộc sống nên tiệm ông đã giữ lại bán trong dịp này.

Tương tự, ông Lương Triệu Tây (chủ tiệm vàng Long An) đã lấy hàng bán tết và ngày vía Thần tài nhưng số lượng không nhiều như mọi năm vì bán chậm và khách hàng hiện chuộng vàng nhẫn hơn các loại khác. "Giá vàng trong nước đang cao hơn giá thế giới nhiều nên khả năng đến ngày Thần tài hay sau đó, giá sẽ giảm. Điều này đã xảy ra hồi năm ngoái nên mọi người đều thận trọng hơn", ông nói.

Giá vàng nhẫn tăng loạn

Dù thị trường còn đang thận trọng nhưng những ngày qua, giá vàng nhẫn có xu hướng biến động mạnh và tăng nhanh. Ngày 23.1, Công ty SJC tăng giá vàng nhẫn 100.000 đồng mỗi lượng, mua vào lên 62,85 triệu đồng, bán ra 64,15 triệu đồng. Sau khi tăng mạnh 300.000 đồng, lên 65,05 triệu đồng/lượng trong ngày, Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm nhẹ giá vàng nhẫn 4 số 9 50.000 đồng mỗi lượng cuối ngày, xuống còn 64,98 triệu đồng chiều bán ra, mua vào 63,88 triệu đồng. Tập đoàn Doji có giá mua vào 63,6 triệu đồng và bán ra 64,75 triệu đồng… Giá mua bán vàng giữa các đơn vị kinh doanh chênh nhau vài trăm ngàn đồng mỗi lượng.

Giá vàng nhẫn ngày càng trở nên đắt đỏ so với thế giới, tới gần 4 triệu đồng/lượng. Mức này gần gấp đôi so với cách đây vài tháng. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC đột ngột tăng 500.000 đồng mỗi lượng. Công ty SJC mua vào lên 74 triệu đồng, bán ra 76 triệu đồng; Tập đoàn Doji mua vào 73,95 triệu đồng, bán ra 76,45 triệu đồng… Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới lên 16,2 triệu đồng/lượng. Ngược lại, giá vàng thế giới giảm nhẹ 3 USD/ounce, xuống còn 2.023 USD/ounce.

Ông Trương Cẩm Cường cho biết, một số công ty có thương hiệu thì giá vàng nhẫn 4 số 9 cao hơn những đơn vị khác. Tuy nhiên dân kinh doanh vàng có mấy chiêu để tránh rủi ro trên thị trường hiện nay. Cụ thể, một số đơn vị bán vàng nhẫn 3 số 9 để có mức giá thấp hơn vài trăm ngàn một lượng, cũng dễ cạnh tranh hơn.

"Để giá vàng 4 số 9 thì dễ bị cơ quan quản lý để ý hơn. Bởi vàng 3 số 9 là mua nguyên liệu trôi nổi trên thị trường, hay còn gọi là bóng phân, sau đó về phân kim để làm vàng nhẫn. Còn vàng 4 số 9 là mua vàng nguyên liệu bóng ký mới làm được, nguồn hàng này hiện nay bị chặn, bị đứt và giới kinh doanh không dám mua để sản xuất khi không rõ nguồn gốc. Cơ quan chức năng đang có đợt kiểm tra nên càng sợ. Mặc dù giá vàng trong nước cao hơn thế giới vài triệu đồng nhưng để an toàn, các tiệm vàng bán vàng nhẫn 3 số 9 là chính. Đồng thời, họ cũng có chiêu là mua đi bán lại lời hơn việc mua vàng nguyên liệu để sản xuất", ông Cường giải thích.

Cũng theo ông Cường dự báo, mãi lực thị trường vàng năm nay sẽ sụt giảm khi tình hình kinh tế khó khăn, khách hàng giảm thu nhập. Trước đây, số lượng khách hàng mua 1 chỉ vàng cầu may trong ngày Thần tài áp đảo. "Nay thu nhập đâu mà mua, đó là chưa kể cần tiền bán sau đó thì còn chịu lỗ. Lúc này mua vàng Thần tài cầu may trong năm cũng không còn ý nghĩa gì", vị này nói thẳng.

Giá USD tăng

Giá vàng trong nước đang đẩy mức chênh lệch với vàng thế giới gia tăng. Điều này cũng được xem là yếu tố gây nên giá USD trên thị trường tự do tăng nhanh trong những ngày qua. Giá USD tự do tăng thêm 20 đồng, mua vào 25.020 đồng, bán ra 25.100 đồng. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do cao hơn các ngân hàng gần 400 đồng/USD. Eximbank tăng giá đồng bạc xanh 10 đồng, mua vào lên 24.340 - 24.420 đồng, bán ra 24.730 đồng. Vietcombank mua vào 24.360 - 24.390 đồng, bán ra 24.730 đồng…