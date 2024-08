Gia Lai và bang New South Wales của Australia kết nối hợp tác thương mại, đầu tư

Ngày 28/8, tại thành phố Sydney (Australia) đã diễn ra Diễn đàn kết nối hợp tác thương mại và đầu tư giữa tỉnh Gia Lai với bang New South Wales của Australia nhằm xúc tiến thương mại, quảng bá và giới thiệu các cơ hội đầu tư tại tỉnh Gia Lai - một trong những điểm sáng mới về thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam; tăng cường sự hiểu biết và làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa tỉnh Gia Lai với các tổ chức, doanh nghiệp, địa phương của Australia nói chung và bang New South Wales nói riêng.

Tham dự diễn đàn có đoàn công tác tỉnh Gia Lai do ông Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - làm trưởng đoàn; ông Nguyễn Đăng Thắng - Tổng Lãnh sự Việt Nam phụ trách bang New South Wales, bang Queensland và bang Nam Australia; đại diện Hội đồng Doanh nghiệp Australia-Việt Nam, đại diện Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam tại Sydney (VEAS); cùng đại diện nhiều doanh nghiệp, các nhà đầu tư và kinh doanh của cả hai nước như Công ty Cổ phần Nafoods Tây Nguyên, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hương Đất An Phú, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải, Công ty Wei Wah International Pty Ltd, Công ty Tomorrow Ventures Pty Ltd, Công ty KQ Trading, Công ty EKOH Pack Solutions…

Phát biểu tại sự kiện, ông Châu Ngọc Tuấn cho biết tỉnh Gia Lai có nhiều tiềm năng, lợi thế so sánh và cơ hội để phát triển nhanh, bền vững, đặc biệt là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, du lịch. Trải qua hơn 90 năm hình thành, Gia Lai đang trên đà phát triển, trở thành một vùng đất sôi động, giàu tiềm năng.

Theo Quy hoạch tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững, nâng cao chất lượng tăng trưởng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh, là trung tâm của khu vực Bắc Tây Nguyên và vùng động lực trong tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia. Do đó, để có thể đạt được mục tiêu này, bên cạnh các nguồn vốn đầu tư, phát triển của Chính phủ và tỉnh Gia Lai, ban lãnh đạo tỉnh xác định nguồn vốn đầu tư nước ngoài là quan trọng, góp phần phát triển nền kinh tế nhanh, hiệu quả và bền vững.

Ông Châu Ngọc Tuấn đánh giá diễn đàn là dịp để chính quyền, cơ quan, doanh nghiệp của tỉnh Gia Lai và bang New South Wales gặp gỡ, tìm hiểu lẫn nhau, từng bước thiết lập mối quan hệ hữu nghị, tin cậy, tiến tới thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư phát triển trong các lĩnh vực theo tinh thần của Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện mà Thủ tướng Chính phủ hai nước Việt Nam-Australia công bố ngày 7/3/2024.

Đồng tình với ý kiến trên, Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Thắng cho rằng hiện nay, chính phủ, các cơ quan chính quyền, doanh nghiệp và người dân hai nước Việt Nam-Australia đang có mối quan hệ tốt đẹp, từ đó thúc đẩy các mối quan hệ thương mại, đầu tư, kinh doanh, giáo dục, du lịch song phương… Diễn đàn là cơ hội tốt để hai bên trao đổi và thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác như năng lượng tái tạo, du lịch, nông nghiệp chất lượng cao.

Ông khẳng định Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney sẽ tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng các địa phương của Việt Nam thúc đẩy ngoại giao kinh tế, kết nối các tỉnh của Việt Nam với các bang mà Tổng Lãnh sự phụ trách là New South Wales, Nam Australia và Queensland.

Dành cho đoàn công tác tỉnh Gia Lai sự chào đón nồng nhiệt, ông Marco Zammarrelli - Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Australia-Việt Nam, cho biết hội đồng sẽ tiếp tục xây dựng các cuộc đối thoại tích cực giữa doanh nghiệp hai nước, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy mối quan hệ Australia-Việt Nam phát triển, khuyến khích và thúc đẩy các hoạt động khoa học, kỹ thuật, học thuật và văn hóa giữa hai nước…

Chia sẻ tại diễn đàn, ông Harry Trần - đại diện Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam tại Sydney (VEAS), nhận định đây là cơ hội tốt để các doanh nghiệp ở Australia gặp gỡ trực tiếp các lãnh đạo của tỉnh Gia Lai, được nghe chia sẻ các thông tin quý giá về tiềm năng phát triển của tỉnh.

Ở chiều ngược lại, đây cũng là dịp để các doanh nghiệp tỉnh Gia Lai tìm hiểu thế mạnh của Australia, đồng thời kết nối với các đối tác của quốc gia châu Đại Dương này. Ông cũng chia sẻ với đoàn kinh nghiệm thu hút các nhà đầu tư của Australia.

Tại diễn đàn, các đại biểu tham dự cũng đã được xem một số clip giới thiệu về tiềm năng phát triển và ưu thế của tỉnh Gia Lai cũng như của một số doanh nghiệp tiêu biểu thuộc địa bàn tỉnh.

Trong phần hỏi đáp và kết nối, các đại biểu tham dự đều tỏ ra hào hứng và quan tâm đến những thế mạnh của tỉnh và bày tỏ hy vọng buổi xúc tiến thương mại của tỉnh Gia Lai là bước khởi đầu tốt đẹp cho sự kết nối giữa doanh nghiệp và các nhà đầu tư hai nước Việt Nam-Australia nói chung và giữa tỉnh Gia Lai với bang New South Wales nói riêng, đồng thời chia sẻ thông tin về thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa của hai nước và kết nối giao thương.

Nhìn chung, các tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp tại Australia đánh giá cao hoạt động của đoàn, đồng thời đề ra nhiều sáng kiến mở rộng hợp tác với tỉnh Gia Lai trong những lĩnh vực thế mạnh mà cả hai bên cùng quan tâm và ưu tiên.

Chia sẻ với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam bên lề diễn đàn, ông Marco Zammarrell cho biết có rất nhiều các hoạt động thương mại và đầu tư song phương mà các doanh nghiệp của tỉnh Gia Lai và bang New South Wales có thể hợp tác, ví dụ như giáo dục, tài nguyên khoáng sản, dịch vụ và nông nghiệp.

Bên cạnh đó, ông cũng thúc đẩy và khuyến khích tỉnh Gia Lai đầu tư vào các lĩnh vực khác nhau tại bang New South Wales và ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp Australia đầu tư vào một số lĩnh vực được lựa chọn nhằm thúc đẩy các ngành công nghiệp ở Gia Lai - một tỉnh mà ông đánh giá là “rất tươi đẹp” của Việt Nam.

Trong khi đó, Tiến sỹ Frank Alafaci - Chủ tịch Hội đồng Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp Australia (ABSC), nhận định Việt Nam là một quốc gia đặc biệt quan trọng, đã đạt được nhiều thành công lớn trong những năm qua và còn rất nhiều tiềm năng chưa được khai thác. Ông khuyến nghị Australia nên làm nhiều hơn nữa để tăng cường mối quan hệ kinh doanh, thương mại và đầu tư với Việt Nam vì lợi ích chung của cả hai quốc gia, đồng thời khẳng định ABSC sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho mối quan hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước.

Là Giám đốc điều hành của Công ty 4Ways fresh - công ty hàng đầu tại Nam Australia và Tây Australia trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chế biến, đóng gói, phân phối sản phẩm trên toàn Australia và xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới, ông Duy Lý cho biết sau khi được nghe giới thiệu về tỉnh Gia Lai, ông nhận thấy điều kiện của tỉnh rất tốt. Ông bày tỏ sự quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp và dự kiến sẽ thăm Gia Lai để tìm hiểu thêm về tiềm năng trong lĩnh vực này.

Với tiềm lực của Gia Lai sản xuất nhiều sản phẩm nông sản chất lượng cao và có những sản phẩm đã được đưa sang thị trường Australia, công ty của ông mong muốn hợp tác với các doanh nghiệp ở Gia Lai để cùng phối hợp thương hiệu, cùng sản xuất đưa sang thị trường Australia các sản phẩm như bơ, sầu riêng và xoài.

Theo Thanh Tú-Lê Đạt-Văn Linh (TTXVN/Vietnam+)