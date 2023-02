Giá hoa hồng đỏ tăng mạnh trước ngày Valentine

(GLO)- Dù chưa đến ngày Valentine (14-2) nhưng giá hoa tươi tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tăng rất mạnh. Đặc biệt, giá hoa hồng đỏ tăng gấp nhiều lần so với ngày thường.

Giá tăng gấp 3-4 lần

Dịp Valentine năm nay, dự báo tình hình mua sắm sẽ giảm nên hầu như các shop hoa trên địa bàn TP. Pleiku không dám nhập nhiều hàng. Anh Nguyễn Sỹ Mạnh-Chủ shop hoa 3600 (đường Phan Đình Phùng) cho biết: Mặc dù dự báo thị trường là vậy nhưng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, cửa hàng liên tục cập nhật các loại hoa mới lạ, đặc biệt là dòng hoa nhập khẩu cao cấp có độ bền cao. Nếu ngày thường, một bó hoa tươi có giá dao động từ 300 ngàn đồng đến 2 triệu đồng thì dịp 14-2, giá tăng rất mạnh. Dịp Valentine, thị trường rất chuộng hoa hồng đỏ nên giá loại hoa này tăng gấp 3-4 lần so với ngày thường. Hoa hồng đỏ Đà Lạt trước lễ 2 ngày có giá 15 ngàn đồng/bông, dự kiến đến ngày 14-2 có thể tăng lên 30 ngàn đồng/bông, thậm chí cao hơn. Đặc biệt, hoa hồng đỏ Ecuador có giá 120-150 ngàn đồng/bông, hoa hồng đỏ Pháp 70 ngàn đồng/bông. Giá 2 loại hoa này hiện cũng đã tăng khoảng 2 lần so với ngày thường. “Giá tăng mạnh là do khách hàng chuộng hoa đỏ nên lượng tiêu thụ lớn. Vì vậy, mấy ngày nay, nhà vườn báo giá hoa tăng liên tục. Vì giá tăng quá nhanh nên shop cũng nhập cầm chừng, nhắm theo đơn đặt hàng và chỉ lấy dư ra một chút chứ không mạnh tay như các năm trước. Dự báo đúng ngày Valentine, cửa hàng sẽ bán ra khoảng 250-300 đơn hàng hoa tươi và 100 đơn hoa khô với hoa sáp”-anh Mạnh cho hay.

Tương tự, chị Đỗ Thục Quyên-Chủ shop hoa Emery (đường Phan Đình Phùng) thông tin: “Dịp 14-2, hoa hồng đỏ rất hút khách, giá tăng lên vùn vụt. Giá hoa hồng đỏ Đà Lạt cách lễ 1 tuần nhập vào đã gần 600 ngàn đồng/bó 50 bông, sau đó liên tục nhích dần lên và cách lễ 2 ngày là 750 ngàn đồng/bó 50 bông. Mức giá này đắt hơn năm ngoái khoảng 20%. Nhiều khi khách không biết được tình hình giá hoa tươi tăng quá cao nên shop bán ra cũng sợ mất uy tín, thành ra shop không gói sẵn nhiều bó. Thay vào đó, shop đã thiết kế các lẵng hoa và bó hoa theo phong cách lãng mạn, trẻ trung như bó bông baby khô một màu hoặc mix 5 màu bông bi bi khô trong khuôn hình trái tim để khách hàng dễ chọn lựa. Giá bán các loại này chỉ tầm 500-700 ngàn đồng/bó, lại chơi được lâu nên khách cũng chuộng”. Theo chị Quyên, mọi năm, trước lễ khoảng vài ngày, shop nhận được một số đơn đặt hoa “khủng” có giá trị vài chục triệu đồng, có đơn lên đến 116 triệu đồng. Bó hoa “khủng” này gồm 100 bông hoa hồng đỏ Ecuador nhập khẩu và 100 triệu đồng tiền mặt được shop gói rất cầu kỳ. Còn năm nay, đến giờ này, shop vẫn chưa có những đơn như vậy, đơn bình thường từ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng cũng giảm đáng kể.

Dự báo sức mua giảm

Anh Lê Bá Đức-Chủ shop hoa Yên Đỗ (đường Đinh Tiên Hoàng) chia sẻ: “Nhà tôi chuyên cung cấp hoa cho các chợ và một vài shop ở Gia Lai. Năm nay, lượng đơn đặt hàng sụt giảm đáng kể so với các năm trước. Vì hoa tươi không để được lâu nên gần như các shop chỉ lấy theo số lượng đơn đặt hàng của khách và lấy dôi ra một tí, hết đến đâu chêm hàng đến đó do sợ biến động giá. Hiện giá hoa Đà Lạt tăng cao chưa từng thấy, còn hoa ngoại thì vẫn chưa có giá chính xác nên tôi không dám nhập nhiều”.

Thị trường năm nay ghi nhận có sự chuyển dịch đáng kể trong việc chọn mua quà tặng dịp Valentine. Không còn bó hẹp là hoa tươi hay chocolate, năm nay, khách hàng chọn lựa quà tặng thiết thực, phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng như những món trang sức, áo cặp, nước hoa, giày dép… Ông Cao Văn Phương (phường Hội Thương, TP. Pleiku) bày tỏ: “Những năm gần đây, ngày Valentine đã trở nên phổ biến trong mọi lứa tuổi để trao nhau những món quà tặng ý nghĩa. Mọi năm, tôi thường mua hoa tươi, nhưng năm nay chuyển qua mua trang sức để tặng bà xã. Món quà thiết thực này sẽ được lưu giữ và hy vọng sẽ khiến “nửa kia” của mình được vui hơn trong ngày đặc biệt”.

Tại các cửa hàng trang sức của PNJ trên địa bàn TP. Pleiku, lượng khách ra vào mua sắm có phần tăng lên trong những ngày cận lễ. Các cửa hàng đang triển khai chương trình “Trao nhau khoảnh khắc, ghi dấu một đời” với nhiều ưu đãi quà tặng hấp dẫn từ ngày 2-2 đến 15-2 như: tặng ngay charm sành điệu khi mua trang sức vàng, tặng voucher lên đến 3 triệu đồng cho hóa đơn từ 8 triệu đồng trở lên; combo ưu đãi lên đến 100 triệu đồng khi mua kim cương viên, giảm đến 15% khi mua kèm trang sức vỏ; ưu đãi trang sức bạc đến 15% khi mua từ 2 sản phẩm…

Mấy năm trước, ngày Valentine thường cận với dịp Tết Nguyên đán nên thị trường quà tặng sôi động hơn. Còn năm nay, ngày Valentine cách Tết đến hơn 3 tuần nên sức mua giảm đáng kể. Thường bán hoa ở khu vực ngã ba Hoa Lư mỗi dịp lễ, chị Nguyễn Thị Thu cho hay: Để chuẩn bị hàng cho ngày Valentine, chị đã kết hoa sáp và mua chocolate, kẹo, gấu bông về bán. Khoảng 3 ngày nay, nhiều khách đến xem nhưng mua rất ít. So với năm ngoái, lượng khách giảm đến một nửa. “Khách mua tại đây chủ yếu là sinh viên, học sinh hoặc những người trẻ thích sự lãng mạn. Do đó, mình cũng lên mạng học hỏi nhiều cách gói quà mới lạ. Về giá thì gần như vẫn bằng như năm ngoái, chỉ có chocolate tăng nhẹ. Năm nay, hàng bán ra đa phần là hoa sáp và một số đồ dùng làm quà tặng chứ hoa tươi rất ít. Với kinh nghiệm mấy năm bán hàng cho thấy, khu vực này thường chỉ tấp nập vào ngày 14-2 nên tôi hy vọng tới ngày đó sẽ bán mạnh lên để vơi bớt hàng”-chị Thu cho biết thêm.