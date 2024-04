Giá hồ tiêu trong nước tăng 8-9 triệu đồng/tấn

(GLO)- Theo thông tin từ giatieu.com, giá hồ tiêu trong nước ngày 22-4 tăng 8-9 triệu đồng/tấn so với thời điểm đầu tuần trước (ngày 15-4) tại các vùng trồng trọng điểm trên cả nước, dao động từ 97 triệu đồng đến 98 triệu đồng/tấn.

Cụ thể, sau khi tăng 8 triệu đồng/tấn, hồ tiêu tại Gia Lai và Đắk Nông được thu mua ở mức 97 triệu đồng/tấn.

Với mức tăng 8,5 triệu đồng/tấn, hồ tiêu tại Bình Phước và Bà Rịa-Vũng Tàu đang được thu mua với giá 98 triệu đồng/tấn.

Trong khi đó, với mức tăng đến 9 triệu đồng/tấn, hồ tiêu tại tỉnh Đắk Lắk đang có giá 98 triệu đồng/tấn.

Trên thị trường thế giới, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cho hay, trong phiên giao dịch mới nhất, giá hồ tiêu đen Việt Nam xuất khẩu đang ở mức 4.200-4.300 USD/tấn, hồ tiêu trắng ở mức 6.000 USD/tấn.

Theo qdnd.vn, giá xuất khẩu bình quân hồ tiêu tháng 3-2024 của Việt Nam đạt mức 4.305 USD/tấn (tăng 6,3% so với tháng 2 và tăng 44,5% so với tháng 3-2023). Tính chung 3 tháng đầu năm 2024, giá xuất khẩu bình quân hồ tiêu của Việt Nam đạt mức 4.153 USD/tấn (tăng 35,5% so với cùng kỳ năm 2023).