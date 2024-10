Giá cà phê xuất khẩu tăng 56%

(GLO)- Tổng cục Hải quan cho biết, trong tháng 9-2024, Việt Nam đã xuất khẩu 65 ngàn tấn cà phê, trị giá 355 triệu USD (tăng 27,6% về lượng và tăng 110,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023).

Tính chung 9 tháng năm 2024, Việt Nam đã xuất khẩu 1,12 triệu tấn cà phê, trị giá 4,37 tỷ USD (giảm 10,5% về lượng, tăng 39,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023).

Giá xuất khẩu cà phê trung bình của Việt Nam trong tháng 9-2024 đạt 5.469 USD/tấn (tăng 3,6% so với tháng 8-2024 và tăng 65,2% so với cùng kỳ năm 2023). Tính chung 9 tháng năm 2024, giá xuất khẩu cà phê trung bình của Việt Nam đạt 3.897 USD/tấn (tăng 56% so với cùng kỳ năm 2023).

Về thị trường trong nước, ngày 13-10, giá cà phê được điều chỉnh giảm 300-400 ngàn đồng/tấn, dao động từ 113 triệu đồng đến 113,7 triệu đồng/tấn.

Cụ thể, sau khi giảm 400 ngàn đồng/tấn, giá cà phê tại các tỉnh Gia Lai, Kon Tum và Đắk Lắk cùng ở mức 113,6 triệu đồng/tấn.

Với mức giảm tương tự, cà phê tại tỉnh Đắk Nông được thu mua với giá 113,7 triệu đồng/tấn.

Trong khi đó, với mức giảm 300 ngàn đồng/tấn, cà phê tại tỉnh Lâm Đồng được thu mua với giá 113 triệu đồng/tấn.