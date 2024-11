Giá cà phê sáng 18-11 ổn định quanh mốc 113.000 đồng/kg

Tại tỉnh Gia Lai, cà phê hôm nay có giá 113.100 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê được thu mua với giá 112.800 đồng/kg; tại Đắk Lắk là 113.200 đồng/kg. Riêng tại tỉnh Kon Tum, giá cà phê thu mua thấp nhất trong ngày với mức 113.000 đồng/kg.

Sáng 18-11. thị trường cà phê trong nước giữ ổn định so với cùng thời điểm hôm qua. Ảnh: Đ.T

Tại thị trường thế giới, giá cà phê sáng 18-11 (theo giờ Việt Nam) tăng giảm trái chiều trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Theo đó, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 1-2025 trên sàn London giảm 0,08%, tương đương 4 USD/tấn, giao dịch ở mức 4.773 USD/tấn. Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12-2024 là 281,8 US cent/lb, tăng 1,02% tương đương 2,85 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Theo các chuyên gia, cà phê Robusta đang phục hồi và tăng trưởng. Hiện vụ thu hoạch mới từ Việt Nam được thu hoạch và loại hàng này sẽ đến với thị trường trong nửa đầu năm 2025. Trong khi các vụ thu hoạch Robusta mới của Indonesia, Brazil và Uganda thì phải chờ đến các nửa cuối năm 2025. Đây sẽ tiếp tục là động lực thúc đẩy giá cà phê tăng cao.