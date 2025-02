Gặp những chủ nhân huy chương vàng cuộc thi công nghệ trẻ châu Á

Những chủ nhân của huy chương danh giá này đã chứng minh rằng học sinh Việt Nam có thể cạnh tranh với bạn bè quốc tế ở các sân chơi sáng tạo, công nghệ.

Những chủ nhân huy chương vàng cuộc thi YTAC 2025 giới thiệu về Dự án “Website for analyzing and detecting scams on digital platforms”. Ảnh: T.D

YTAC là cuộc thi quốc tế về công nghệ dành cho học sinh châu Á, do Eduwel phối hợp cùng Sở Giáo dục Sarawak tổ chức, được bảo trợ chuyên môn bởi Bộ Giáo dục Malaysia. Cuộc thi năm nay có sự tham gia của 144 đội đến từ 5 quốc gia, thi đấu ở 6 nội dung. Các thí sinh đã trình bày dự án sáng tạo của mình về công nghệ ứng dụng trong đời sống và giải quyết các vấn đề xã hội bằng công nghệ.

Đến với YTAC 2025, nhóm học sinh Võ Đăng Tuệ, Đồng Ánh Sơn và Lê Văn Nam Khánh của Trường THPT Chi Lăng đã có quá trình chuẩn bị nghiêm túc, từ lên ý tưởng, phát triển dự án đến rèn luyện kỹ năng thuyết trình. Theo đó, Dự án “Website for analyzing and detecting scams on digital platforms” (Website phân tích và phát hiện lừa đảo trên các nền tảng giao tiếp kỹ thuật số) của các em đã thể hiện được sự sáng tạo, tư duy logic và khả năng ứng dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Nhìn lại quá trình chuẩn bị dự án, em Võ Đăng Tuệ (lớp 11A7) khẳng định: Được sự định hướng của nhà trường, chúng em đã dành thời gian tìm hiểu, nghiên cứu và học hỏi để hoàn thành dự án một cách tốt nhất. Nhằm ứng dụng công nghệ vào giải quyết các vấn đề thực tiễn, chúng em chọn đề tài “Website for analyzing and detecting scams on digital platforms” để nghiên cứu và dự thi. Đề tài được triển khai nghiên cứu từ tháng 9-2024 đến tháng 12-2024.

“Lừa đảo trực tuyến đang là vấn đề nổi cộm tại Việt Nam, gây ra thiệt hại đáng kể về tài chính và tâm lý cho người dân. Với tình trạng báo động này, việc nghiên cứu và phát triển một phần mềm hoàn chỉnh, giúp người dân phát hiện và ngăn chặn lừa đảo qua nhiều kênh như Email, tin nhắn điện thoại, Messenger, Zalo, Telegram... là rất cần thiết”-Tuệ cho biết.

Còn em Lê Văn Nam Khánh (lớp 11A7) thì hào hứng chia sẻ về mục tiêu của dự án: “Website phân tích và phát hiện lừa đảo trên các nền tảng giao tiếp kỹ thuật số” sẽ giúp người dùng tránh khỏi các vụ lừa đảo trên internet. Đề tài không chỉ mang tính thực tiễn cao mà còn đóng góp quan trọng trong việc bảo vệ người dân và xây dựng môi trường số an toàn, đáng tin cậy. Website không những bắt kịp thời đại công nghệ mà còn tiến bộ hơn về hiệu năng khi sử dụng và được phổ biến ở quy mô rộng lớn, cụ thể là đa quốc gia”.

Nhóm đã nghiên cứu cơ sở lý luận về các hình thức lừa đảo kỹ thuật số, bao gồm email phishing, giả mạo tài khoản, phát tán mã độc và nội dung độc hại trên các nền tảng giao tiếp. Tìm hiểu nguyên lý hoạt động của các phương pháp lừa đảo phổ biến và các dấu hiệu, đặc điểm nhận diện chúng. Xây dựng cơ sở lý luận về các thuật toán học máy và học sâu, từ đó xác định các phương pháp áp dụng hiệu quả vào bài toán phát hiện lừa đảo. Phân tích các thuật toán phát hiện lừa đảo, đánh giá hiệu quả của từng phương pháp trên các loại dữ liệu khác nhau như văn bản, hình ảnh, hoặc video.

Nhóm cũng tiến hành kiểm thử thực tế với dữ liệu mới và không có trong tập huấn luyện nhằm đảm bảo độ tin cậy của hệ thống. Dựa trên phản hồi từ kết quả đánh giá, nhóm tiếp tục tối ưu hóa mô hình để cải thiện hiệu suất và tính thực tiễn khi triển khai.

Vòng chung kết cuộc thi YTAC 2025 được tổ chức tại TP. Kuching (bang Sarawak, Malaysia) từ ngày 7 đến 9-2-2025. Việt Nam có 4 đội tham gia. Kết quả chung cuộc, Dự án “Website for analyzing and detecting scams on digital platforms” của nhóm học sinh Trường THPT Chi Lăng và Dự án “Arfiticial intelligence-based sign language dictionary” của nhóm học sinh Trường Tiểu học Tràng An (Hà Nội) đã xuất sắc giành huy chương vàng.

Với sự tự tin, khả năng trình bày lưu loát và tư duy khoa học sắc bén, nhóm học sinh Trường THPT Chi Lăng đã để lại ấn tượng mạnh mẽ tại cuộc thi. Là người có kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt, em Đồng Ánh Sơn (lớp 10A7) có nhiệm vụ kết nối, truyền tải ý tưởng của nhóm đến với Ban giám khảo.

Sơn bày tỏ: “Vì em đã nắm rõ các nguyên lý cũng như mục tiêu của dự án nên khi Ban giám khảo đặt câu hỏi trực tiếp, em không hề bị động hay lúng túng. Điều quan trọng nhất là phải giữ được tinh thần tốt, thái độ tự tin. Hầu hết các câu hỏi của Ban giám khảo đều xoay quanh việc triển khai dự án và đánh giá về tính khả thi khi áp dụng vào thực tiễn”.

Chung niềm vui với các em học sinh, thầy Trần Quốc Cường (giáo viên hướng dẫn) chia sẻ: “Cuộc thi là dịp để các em trải nghiệm, giao lưu với học sinh quốc tế. Đồng thời là động lực để học sinh Gia Lai tự tin tham gia các cuộc thi lớn. Khi tham gia các cuộc thi quốc tế, phạm vi đề tài sẽ đa dạng hơn và mỗi quốc gia có những vấn đề khác nhau. Chúng ta có thể học hỏi và tiếp cận được nhiều vấn đề hơn”.

Nhóm học sinh của Trường THPT Chi Lăng nhận giải vàng tại cuộc thi Công nghệ trẻ Châu Á diễn ra tại Malaysia (ảnh đơn vị cung cấp)

Trò chuyện cùng P.V, thầy Đỗ Bách Khoa-Hiệu trưởng Trường THPT Chi Lăng-phấn khởi cho biết: Tại vòng chung kết cuộc thi YTAC 2025, Gia Lai có 2 dự án của 2 nhóm học sinh thuộc Trường THPT Chi Lăng và Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt tranh tài. Kết quả, nhóm học sinh Trường THPT Chi Lăng giành huy chương vàng, nhóm học sinh của Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt giành huy chương bạc. Đặc biệt, nhóm học sinh Trường THPT Chi Lăng là 1 trong 2 đội xuất sắc nhất của cuộc thi, chỉ xếp sau đội vô địch đến từ Malaysia.

“YTAC 2025 là sân chơi công nghệ mang tầm quốc tế, nơi các thí sinh trình bày các dự án sáng tạo, ứng dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong cuộc sống. Cuộc thi mở ra nhiều cơ hội cho học sinh Việt Nam nói chung, học sinh Gia Lai nói riêng.

Thành tích ấn tượng của đoàn Việt Nam tại YTAC 2025 không chỉ khẳng định tài năng của học sinh nước nhà mà còn là động lực lớn để thế hệ trẻ tiếp tục đam mê nghiên cứu và sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ”-Hiệu trưởng Trường THPT Chi Lăng khẳng định.