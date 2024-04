Đức Trọng: Ra mắt 2 mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”

Ngày 1/4, Công an huyện Đức Trọng phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Đức Trọng và Trường Tiểu học Lý Tự Trọng tổ chức lễ ra mắt mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” và ra mắt Tổ tự quản về trật tự an toàn giao thông.

Năm học 2023-2024, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đức Trọng có 492 em học sinh theo học với 12 lớp; trường đóng chân trên trên đường Lê Hồng Phong, thị trấn Liên Nghĩa. Đặc biệt, trên tuyến đường này còn có Trường THCS Lê Hồng Phong và cổng sau của Trường THPT Đức Trọng với hơn 3.000 em học sinh theo học nên giờ cao điểm học sinh tan trường tình hình trật tự an toàn giao thông diễn ra hết sức phức tạp, có lúc xảy ra ùn tắc giao thông.

Trường Tiểu học Lý Tự Trọng trường đóng chân trên tuyến đường Quốc lộ 20, thị trấn Liên Nghĩa; vị trí cổng trường ngay tại khu dân cư qua lại, các dịch vụ buôn bán tương đối sầm uất, mật độ lưu thông qua lại của các phương tiện đông đúc, thường xuyên nhất là giờ cao điểm tan trường.

Trước tình hình trên, Công an huyện và Công an thị trấn Liên Nghĩa thường xuyên phối hợp tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ trong nhà trường nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời nhắc nhở phụ huynh, học sinh thực hiện đúng các quy định như đậu đỗ phương tiện, không chở quá người quy định, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, nhắc nhở người dân buôn bán gần cổng trường không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán gây mất trật tự công cộng...

Tuy nhiên, thời gian cao điểm, lượng người và phương tiện đông, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của các em học sinh còn thấp; vẫn còn tình trạng học sinh đi dàn hàng ngang trên đường, tụ tập mua đồ ăn vặt gần cổng trường... tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và gây mất an toàn giao thông.

Từ thực tế trên, để lập lại trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng tại khu vực cổng Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Đức Trọng và Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, Công an huyện Đức Trọng đã xây dựng mô hình cổng Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện và Trường Tiểu học Lý Tự Trọng trở thành “Cổng trường an toàn giao thông”.

Mục đích của mô hình này là nhằm nâng cao ý thức cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, đẩy mạnh và tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh trong việc nâng cao ý thức chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông; xây dựng môi trường giao thông an toàn; hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn, góp phần đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh.