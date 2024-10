Đồng hành cùng sự phát triển doanh nghiệp

Sau 16 năm thành lập (13/10/2008-13/10/2024), Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã trở thành “điểm tựa” vững chắc của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung tặng hoa chúc mừng các doanh nhân nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10). Ảnh: Đ.T

Khởi sắc hoạt động sản xuất kinh doanh

Bà Nguyễn Thị Sen-Giám đốc Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Miền núi Gia Lai, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh-cho biết: “Hàng năm, cộng đồng doanh nghiệp đóng góp khoảng 40-45% tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh.

Riêng 9 tháng năm 2024, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu nông sản trên địa bàn tỉnh có nhiều khởi sắc nhờ giá tốt, nhu cầu thị trường tăng. Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh trong 9 tháng qua ước đạt 700 triệu USD, tăng 26,13% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó, mặt hàng cà phê chiếm 80%”.

Nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến, xuất khẩu nông sản đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Trong những tháng đầu năm, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp đã xuất khẩu trên 100.000 tấn cà phê, đạt kim ngạch 384 triệu USD; Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hoa Trang Gia Lai đạt kim ngạch xuất khẩu 76,8 triệu USD. Doanh thu của Tổng Công ty 15 đạt gần 2.000 tỷ đồng, nộp ngân sách 188 tỷ đồng; Nhà máy Đường An Khê đạt doanh thu 3.643 tỷ đồng, nộp ngân sách 92 tỷ đồng; Công ty cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai đạt doanh thu 1.347,6 tỷ đồng, nộp ngân sách 62,4 tỷ đồng...

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung phát biểu tại buổi gặp mặt đại diện doanh nghiệp, nhà đầu tư nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10). Ảnh: Đ.T

Ở lĩnh vực công nghiệp-xây dựng, nhiều doanh nghiệp cũng giữ vững vị thế của mình như: Công ty Phát triển Thủy điện Sê San đạt doanh thu 825,3 tỷ đồng, nộp ngân sách 168 tỷ đồng; Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Sê San 3A đạt doanh thu 235,4 tỷ đồng, nộp ngân sách 79,7 tỷ đồng; Công ty cổ phần Xây dựng Trung Nguyên đạt doanh thu 268,3 tỷ đồng; Công ty cổ phần Phát triển Đại Việt đạt doanh thu 110 tỷ đồng…

Nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại-dịch vụ cũng đã tạo nên những mảng màu tươi sáng trên “bức tranh” kinh tế Gia Lai, như Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên đạt doanh thu 2.245,4 tỷ đồng, nộp ngân sách 199,4 tỷ đồng; Công ty cổ phần Thương mại Gia Lai đạt doanh thu 593,4 tỷ đồng; Siêu thị Co.op Mart Pleiku đạt doanh thu hơn 280 tỷ đồng…

Ông Nguyễn Thành Tâm-Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Đại Việt-chia sẻ: “Sau khi thành lập (năm 2006), chúng tôi đã phải đối mặt với nhiều thử thách như sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường, nguồn lực hạn chế cũng như tình hình biến động kinh tế chung.

Song với sự quyết tâm, nỗ lực không ngừng nghỉ, chúng tôi đã từng bước vượt qua trở ngại, có được sự công nhận, ủng hộ của đông đảo khách hàng, đối tác. Chúng tôi tự hào là đã tham gia và hoàn thành nhiều dự án quan trọng, góp phần vào sự phát triển cơ sở hạ tầng và kinh tế của tỉnh nhà”.

Đồng hành cùng doanh nghiệp

Những kết quả ấn tượng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp Gia Lai có sự đóng góp rất quan trọng của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Trong 9 tháng năm 2024, Hiệp hội đã tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật với nhiều nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; nghiên cứu tham gia ý kiến vào 30 dự án luật, văn bản của Trung ương và của tỉnh, các báo cáo chuyên đề gồm: dự án Luật Thuế giá trị gia tăng, dự án Luật Phòng cháy chữa cháy, đăng ký kinh doanh, phát triển doanh nhân-doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, chuyển đổi số, cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, quản lý giá cả, thủ tục hành chính thuế, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư xây dựng, xúc tiến thương mại...

Bà Nguyễn Thị Sen-Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Đức Thụy

“Nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của doanh nghiệp, Hiệp hội đã đề xuất HĐND tỉnh kiến nghị Quốc hội tiếp tục gia hạn giảm thuế giá trị gia tăng, tiền thuê đất; kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp tục hoạt động.

Đồng thời, Hiệp hội cũng duy trì kết nối với các sở, ngành đề xuất xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là về lĩnh vực thuế, tín dụng ngân hàng, tài nguyên-môi trường, chi phí xây dựng. Các nội dung kiến nghị của Hiệp hội đã và đang được cấp thẩm quyền giải quyết”-Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho hay.

Phát huy vai trò cầu nối, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tuyên truyền, phổ biến đến hơn 12.000 lượt doanh nghiệp các văn bản về chính sách, pháp luật liên quan; kịp thời thông tin các chương trình xúc tiến thương mại-đầu tư trong và ngoài nước để các doanh nghiệp tham gia, qua đó tăng cơ hội tiếp cận khách hàng và thị trường mới.

Hiệp hội cũng tổ chức đoàn doanh nghiệp tham dự Hội nghị gặp gỡ Indonesia do Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức tại TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa); tham gia Hội đồng xét duyệt đề tài tổ chức hoạt động dịch vụ logistics và triển khai nhiệm vụ đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Gia Lai” cho sản phẩm cà phê ra nước ngoài do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì.

Nhiều hoạt động khác liên quan đến quyền và lợi ích của doanh nghiệp cũng được Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh triển khai như đôn đốc gần 100 doanh nghiệp hội viên tham gia khảo sát chỉ số cải cách hành chính năm 2023 do Sở Nội vụ đề nghị; khảo sát nhu cầu hỗ trợ pháp lý, nhu cầu hỗ trợ việc làm của doanh nghiệp nhỏ và vừa do Sở Tư pháp, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị; khảo sát trên diện rộng sự hài lòng về sự phục vụ của cơ quan thuế theo đề nghị của Cục Thuế tỉnh; phối hợp, hỗ trợ Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo về kinh tế Halal; phối hợp với Công ty TNHH STI Việt Nam tổ chức và tài trợ toàn bộ khóa đào tạo hệ thống quản lý tiên tiến cho 60 doanh nghiệp; mời nhiều doanh nghiệp tham dự khóa học tư duy sáng tạo cho doanh nghiệp và nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ khác do các sở tổ chức...

Đóng gói chuối thương phẩm để xuất khẩu tại Nhà máy chế biến hoa quả của Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai (xã Lơ Pang, huyện Mang Yang). Ảnh: Hà Duy

Với những đóng góp tích cực cho sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp cũng như sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã được UBND tỉnh tặng cờ thi đua năm 2023.

Thúc đẩy chuyển đổi số

Theo kết quả khảo sát của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, công tác chuyển đổi số ngày càng lan tỏa trong cộng đồng doanh nghiệp và mang lại kết quả đáng ghi nhận trong phát triển kinh tế số. Hiện 100% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện kê khai thuế điện tử bằng các phần mềm của Viettel, VNPT và phần mềm của nhiều nhà cung cấp khác trong cả nước được Tổng cục Thuế chấp nhận; 100% doanh nghiệp nhỏ và vừa, 50% doanh nghiệp siêu nhỏ sử dụng phần mềm kế toán của Viettel, VNPT, LinkQ, phổ biến là phần mềm của Misa; 100% doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt qua Internet Banking, Mobile, quét mã QR...; khoảng 15-20% doanh nghiệp thực hiện giao dịch thương mại điện tử; 35% doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng hợp đồng điện tử.

Các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông minh, công nghệ số vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Ảnh: Hà Duy

Từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp hội viên của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã đóng góp gần 30 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, hơn 70% doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh đã tiếp cận sử dụng các nền tảng số; 90% doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng ứng dụng Zalo trong quản trị doanh nghiệp và sử dụng phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp như LinkQ, Bravo, ERD, AMIS....

“Để tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp về chuyển đổi số, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tổng hợp nhu cầu của các doanh nghiệp và đề nghị các sở, ngành chung tay xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu về đất đai, vùng nguyên liệu cây trồng, vật nuôi giúp doanh nghiệp tổ chức quản lý sản xuất, chế biến đạt hiệu quả; thị trường hóa mạnh hơn, kéo giảm chi phí đầu tư các sản phẩm nền tảng số, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhất là doanh nghiệp siêu nhỏ tích cực tham gia chuyển đổi số; hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận ngày càng sâu nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp”-Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh thông tin thêm.