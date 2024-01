Đề nghị đầu tư bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai: Vướng mắc do quy hoạch sử dụng đất

Bệnh viện tập trung chủ yếu ở một số chuyên khoa như: hồi sức cấp cứu; cấp cứu ngoại viện; khám, tầm soát phát hiện sớm ung bướu; điều trị và chăm sóc sức khỏe người già; chuyên sâu điều trị tim mạch… Bệnh viện có quy mô xây dựng 11 tầng, diện tích sàn hơn 40.000 m2 với 300 giường bệnh; tổng mức đầu tư 650 tỷ đồng.

Thạc sĩ Nguyễn Thi-Phó Tổng Giám đốc Thường trực Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai-cho biết: “Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai mặc dù có đầy đủ trang-thiết bị hiện đại, nhưng với 300 giường bệnh thì chưa đủ so với nhu cầu của người dân trên địa bàn tỉnh và khu vực lân cận.

Vì vậy, chúng tôi đề nghị được đầu tư xây dựng 3 bệnh viện vệ tinh tại huyện Đức Cơ, Chư Sê và thị xã An Khê. Mục đích của các bệnh viện vệ tinh này là khám-chữa bệnh cho người dân tại địa phương, đồng thời có thể sàng lọc những ca bệnh khó, bệnh nặng để kịp thời đưa lên Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai điều trị”.

Việc đề nghị đầu tư các bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai được đánh giá là cần thiết, đặc biệt là trong điều kiện hạ tầng y tế của tỉnh hiện vẫn chưa đáp ứng nhu cầu khám-chữa bệnh của người dân. Tuy nhiên, quá trình đề nghị triển khai đầu tư các bệnh viện vệ tinh này đang gặp một số vướng mắc.

Qua tìm hiểu được biết, Công ty TNHH Phát triển Y học Việt đã có văn bản đề xuất đầu tư Dự án Bệnh viện Hùng Vương Chư Sê (làng Pang, xã Ia Glai, huyện Chư Sê). Hiện đơn vị đã hoàn thành việc lấy ý kiến các sở, ban, ngành liên quan về việc bổ sung dự án vào danh mục kêu gọi đầu tư của tỉnh.

Ngày 31-3-2022, UBND huyện Chư Sê đã có Công văn số 546/UBND-KT về việc đề xuất bổ sung Dự án Bệnh viện Hùng Vương vào danh mục kêu gọi đầu tư tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025. Đến ngày 9-6-2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 382/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022-2025 (đợt 2), trong đó có Dự án xây dựng bệnh viện quy mô 150 giường bệnh, diện tích 3,782 ha (tại làng Pang, xã Ia Glai, huyện Chư Sê). Ngày 22-7-2022, dự án này đã được phê duyệt vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Chư Sê theo Quyết định số 473/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Hiện tại, UBND huyện Chư Sê đang thực hiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch xây dựng diện tích đất thực hiện dự án tại xã Ia Glai từ thương mại dịch vụ sang y tế, giáo dục.

Công ty TNHH Phát triển Y học Việt cũng đã gửi văn bản đăng ký đầu tư Dự án Bệnh viện Hùng Vương An Khê đến UBND thị xã An Khê ngày 26-10-2022. Thời điểm này, dự án đang được UBND thị xã An Khê lập hồ sơ đề nghị điều chỉnh quy hoạch xây dựng sang đất y tế trình UBND tỉnh phê duyệt.

Trước đó, ngày 12-11-2021, Công ty TNHH Phát triển Y học Việt đã gửi văn bản đăng ký đầu tư dự án đến UBND huyện Đức Cơ. Dự án đã hoàn thành việc lấy ý kiến các sở, ban, ngành liên quan về việc bổ sung dự án vào danh mục kêu gọi đầu tư của tỉnh.

Tuy nhiên, vị trí đất ban đầu mà Công ty TNHH Phát triển Y học Việt đề nghị đầu tư (đường Quang Trung, tổ 7, thị trấn Chư Ty) chưa được điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng từ đất thương mại dịch vụ sang đất y tế. Vì vậy, UBND huyện Đức Cơ đề nghị chuyển vị trí thực hiện dự án về khu đất tại xã Ia Kriêng với diện tích khoảng 4 ha.

Về vấn đề này, ông Vũ Mạnh Định-Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ-cho hay: “Dự án tại huyện cơ bản không có vướng mắc gì, chỉ vướng quy hoạch, mà việc điều chỉnh quy hoạch xã Ia Kriêng dự kiến sẽ hoàn thành trong quý I-2024”.

Trao đổi với P.V, ông Đinh Hữu Hòa-Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư-cho biết: “Đối với các dự án vệ tinh mà Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đang đề nghị đầu tư, vướng mắc chủ yếu là quy hoạch sử dụng đất. Hiện chính quyền địa phương đang triển khai các thủ tục cần thiết để điều chỉnh theo quy định của pháp luật.

Còn các vấn đề khác liên quan đến các dự án thuộc lĩnh vực xã hội hóa, Sở sẽ có văn bản gửi các bộ, ngành Trung ương hướng dẫn quy trình, từ đó làm cơ sở hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện đúng quy định pháp luật”.